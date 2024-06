Viimeisen viiden vuoden ajan galliumnitridipohjaiset komponentit ovat kutistaneet älypuhelinten laturit samalla, kun se on tehnyt niistä pienempikokoisia. Nyt sama tapahtuu kannettavissa tietokoneissa. Lenovon uudet laturit ovat tästä erinomainen esimerkki.

DigiKey on parantanut entisestään käsittelemänsä datan tietoturvaa. Yhtiö on saanut ISO 27001 -sertifikaatin, mikä takaa, että se hallitsee asiakkaidensa, komponenttitoimittajien ja muiden yhteistyökumppanien dataa tietoturvallisesti.

Elisa on rakentanut kesäkuun alusta lähtien valokuituverkkoaan XGS-PON -tekniikalla. Uusi tekniikka on ensimmäinen konkreettinen askel kohti 100 gigabitin nettiyhteyksiä, ja se on myös perinteistä valokuituverkkoa energiatehokkaampi.

Teollisten IoT-ratkaisujen toimittaja Advantech on lanseerannut innovatiivisen EVA-2000-tuotesarjan, jonka langattomissa älyantureissa hyödynnetään LoRaWAN-teknologiaa. Innovatiiviselle tuotesarjalle on kysyntää teollisessa anturoinnissa, sillä uudet anturit takaavat optimaalisen tehon ja tiedonsiirron pitkäkin matkan päästä.

Laitteen tunnistaminen ja autentikointi mobiiliverkossa edellyttää SIM-moduulia, joka voi olla myös ohjainpiirille integroitu. Tällöin puhutaan eSIM-tekniikasta. Nyt eSIM alkaa tehdä tuloaan IoT-laitteisiin ja STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen uutta standardia tukevan piirinsä. Kyseessä oleva standardi on GSM Associationin viime vuonna hyväksymä SGP.32.

Pilvipohjaisia tietoturvaratkaisuja kehittävä Barracuda Networks on laatinut raportin, jossa tarkastellaan sähköposteihin liittyviä uhkia. Raportista käy ilmi, että viimeisten 12 kuukauden aikana yrityssähköpostin vaarantamiseen liittyvät hyökkäykset ovat lisääntyneet ja muodostavat nyt 10,6 prosenttia kaikista sähköpostipohjaisista social engineering -hyökkäyksistä eli käyttäjien manipuloinneista. Trendissä näkyy ChatGPT:n vaikutus.

Kalifornialainen Alif Semiconductor on laajentanut mikro-ohjainten Ensemble-perhettään. Uusi E1C-piiri pitää sisällään Arm:n uuden Ethos-U55:llä-neuroverkkoprosessori, jolla sirulla saadaan 46 miljardin operaation AI/ML-prosessointi erittäin pienessä koossa.

Vaikka 8-bittisiä mikro-ohjaimia on ollut tarjolla jo melkein viisi vuosikymmentä, niiden kysyntä kasvaa edelleen. Vastatakseen markkinoiden vaatimuksiin 8-bittisten mikro-ohjaimien toiminnallisuutta on kehitetty nykyaikaisten sovellusten tarpeita varten.

Panasonic Connect on julkistanut Toughbook 40mk2:n, joka on samalla ensimmäisen tekoälyavusteista reunalaskentaa tukevan Toughbook-tietokone. Sen Intel AI Boost -neuroprosessori lisää huomattavasti tehokkuutta ja tarkkuutta eri toimialojen liikkuville työntekijöille.

Pian jokainen käyttää mobiilidataa keskimäärin 50 gigatavua kuukaudessa. Tämä vaatii yhä enemmän suorituskykyä verkoilta ja niiden komponenteilta. Ericsson käyttää yhä enemmän tekoälyä uuden polven verkkojen ja prosessorien kehitykseen, kertoo yhtiön ohjelmistotekniikan kehityksestä vastaava Dag Lindbo.

Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMEC esittelee tämän viikon IEEE-symposiumissa kaksi huippuluokan AD-muunninta tukiasemille ja puhelimille. Piirit avaavat tietä jo 5G:n jälkeiseen laiteaikakauteen.

Viime viikolla VTT:stä irrotettu startup-yritys Flow Computing julkisti PPU-arkkitehtuurinsa (Parallel Processing Unit), joka lupaa parantaa kaikkien nykyaikaisten prosessorien suorituskykyä merkittävästi. Idean isä Martti Forsellin mukaan muiden ei ole helppo kehittää vastaavaa teknologiaa.

VTT ilmoitti eilen aloittavansa kilpailutuksen, jossa etsitään laitetoimittajaa valmistamaan tuleva 300 kubitin kvanttitietokone Otaniemeen. Tulevan koneen suhteen on päädytty käyttämään suprajohtaviin piireihin perustuvaa ratkaisua, vaikka tarjolla olisi ollut muitakin.

Tehoelektroniikassa galliumnitridillä on monia etuja perinteiseen piihin verrattuna: korkea hyötysuhde ja pienempi energiankulutus, suurempi kytkentänopeus, pienempi koko ja paino, korkeampi lämmönkestävyys, ja vähäisempi hävikki ja lämpöhäviö. Oli siis vain ajan kysymys ennen kuin alalla tapellaan patentoiduista teknologioista.

Vuoden ensimmäinen ETNdigi-erikoislehti tarjoaa jälleen vankan paketin elektroniikkatietoa. Mukana on tekoälyä, vähävirtaisia ohjainpiirejä, tarkkaa paikannusta ja paljon muuta. Käy lukemassa lehden paras artikkeli ja lähetä valintasi meille. Osallistujien kesken valitaan OnePlussan uusi Watch 2 Nordic Blue Edition -älykello. KIisa päättyy torstaina.

Mobiiliverkon tukiasemia käytetään nyt datan välittämiseen käyttäjien päätelaitteisiin ja niistä verkkoon päin. DI Jaakko Marinin väitöstutkimus osoittaa, että tukiasemaa voidaan käyttää paljon muuhunkin. Sillä voitaisiin esimerkiksi valvoa ja seurata ilmatilassa lentäviä drooneja.

VTT aloittaa etsinnän innovaatiokumppanista, jonka kanssa se lähtee skaalaamaan seuraavaa kvanttitietokonetta kohti kolmeasataa kubittia. Tavoitteena on valita toimittaja vuoden 2025 alkupuolella.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri on kasvattanut suosiotaan nopeasti sulautetuissa sovelluksissa. Semico Research ennustaa, että sekä RISC-V-piirien IP-markkina että varsinaisten SoC-piirien myynti kasvaa lähivuosina nopeasti. Selvästi muuta mikro-ohjainmarkkinaa nopeammin.

TDK kertoo kehittäneensä uuden materiaalin, jolla kiinteään elektrolyyttiin perustuvan pariston tai akun energiatiheys kasvaa 100 kertaa aiempaa suuremmaksi. CeraCharge-materiaalin energiatiheys on 1000 wattituntia litraa kohti.

Pyrkiessään tekemään elektronisista laitteista entistä pienempiä ja energiatehokkaampia tutkijat haluavat tuoda energian varastoinnin suoraan mikrosiruille. Lawrence Berkeley National Laboratoryn (Berkeley Lab) ja UC Berkeleyn tutkijat ovat löytäneet tähän ratkjaisun mikrokondensaattorista.