OnePlussan uusin haluaa vuoden parhaaksi luokassaan

Kännykkävalmistajat aina hehkuttavat uusimpia lippulaivamallejaan, mutta niiden työhevosia ovat halvempien luokkien mallit. OnePlus on esitellyt Nord CE4 Liten, joka on yhtiöllä äärimmäisen tärkeä laite. Sen edeltäjä oli tiettävästi OnePlussan myydyin puhelin viime vuonna.

Strategia näissä puhelimissa on yksinkertainen: tuodaan flagship-tason ominaisuuksia kuluttajille edullisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että speksejä pitää aina parantaa ja testatessa huomaa, ovatko valinnat olleet onnistuneita.

Helpot ensin. Nord CE4 Litessä on 5110 milliampeeritunnin akku, joka latautuu 80 watin pikalatauksella. Viikon aikana puhelimen virta riitti raskaassa käytössä (eli teinin striimaus/pelikäytössä) kevyesti vuorokaudeksi. Kun laturi - jota ei ole mukana myyntipakkauksessa - täyttää akun täyteen 50 minuutissa, suoritus on kohderyhmää ajatellen vähintään hyvä. Akku kestää 1600 lataussykliä eli neljä vuotta päivittäin.

OnePlus on parannellut Lite-mallinsa näyttöä. 6,67-tuumainen AMOLED-ruutu erottelee 1080 x 2400 pikseliä ja virkistää niitä 120 kertaa sekunnissa. Maksimikirkkaus on nostettu edeltäjän 520 nitin arvosta 2100 nitiin. Tämä on iso parannus ja kirjaimellisesti näkyy ulkona auringonpaisteessa.

Erittäin hyvä parannus on pääkennon vaihtuminen Sonyn LYT-600-kennoon. 50 megapikseliä optisella vakautuksella nostaa kuvien laadun selvästi paremmaksi. OnePlussan kamerasovellus tekee suotimineen kuvaamisesta helppoa. OnePlus kehuu kennon asfääristä linssiä, jonka avulla vääristymät katoavat. Muotokuvissa pääkenno tekee yhteistyötä 2 megapikselin monokennon kanssa, jolla bokeh-efekti on ainakin kohtuullinen.

Kalliimmille malleille Nord CE4 Lite antaa tasoitusta raudassa. Järjestelmäpiiri on Qualcommin Snapdragon 695. RAM-muistia on tarpeeksi (8 gigatavua), mutta se ei ole uusinta ja nopeinta. Tallennustilaa on 256 gigatavua, mikä on useimmille riittävästi, mutta sekin on vanhempaa polvea (UFS2.2). Tallennustilan saa kasvatettua microSD-kortilla yli kahteen teratavuun, mitä kukaan ei käytännössä tarvitse.

Kuten jo aiemmin, OnePlussan edullisemmista malleista puuttuu yhtiön tavaramerkki eli alert slider -liukukytkin. Jos yhtiön puhelimet ovat ennestään tuttuja, puutteen huomaa.

Kaiken kaikkiaan Nord CE4 Lite on varsin laadukkaan oloinen laite. Muotoilu on kulmikas, mutta itse pidän sitä kaarevia näyttöjä ja reunoja laadukkaamman ja paremman näköisenä. Heinäkuun alussa myyntiin tuleva puhelin maksaa 329 euroa ja tämä nostaa esiin suurimmat ongelmat. Tällä hetkellä tehokkaammalla piirisarjalla varustettu Nord 3 -mallin saa samalla hinnalla ja kuluttajalla onkin kaupassa vaikea pähkäily laitevalintaa tehdessään.

Pääkenno tuottaa vähintään kohtuullisia kuvia.

OnePlussan mukaan on useita syitä valita uusi Nord CE4 Lite: vanha kuulokeliitin, laadukkaalla pääkennolla varustettu kamera, Aqua Touch -näyttö, jossa kosketus toimii myös tihkusateessa. Nämä ovat hyvin argumentteja, mutta vaikeaa uuden puhelimen valinta joka tapauksessa on. Ostajaa voi auttaa sekin, että Nord CE4 Liteä myytiin heti 50-100 euron alennuksilla.