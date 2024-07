Canatu vie hiilinanoputkensa pörssiin

Hiilinanoputkistaan tunnettu Canatu ottaa merkittävän askeleen eteenpäin yrityksenä. Sijoitusyhtiö Lifeline SPAC 1 ostaa kaikki sen osakkeet ja niitä aletaan noteerata Helsingin pörssin uusien yritysten listalla. Toimitusjohtaja Juha Kokkosen mukaan yhdistyminen ja listautuminen auttaa kiihdyttämään Canatun strategian mukaista kasvua.

Canatu seilaa nyt vahvassa myötätuulessa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 120 alan huippuammattilaista. Henkilöstömäärä on tuplaantunut viimeisen 1,5 vuoden aikana. Uuden puhdastilan rakennustyöt alkoivat viime vuonna ja niiden määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Laajennus tulee kasvattamaan myös työntekijöiden määrää.

Vuonna 2023 Canatu menestyi erinomaisesti. Merkittävistä investoinneista huolimatta yritys saavutti ensimmäistä kertaa positiivisen käyttökatteen. Liikevaihto jatkoi kasvuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin, kasvaen 73 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisen vahvaa kasvu oli puolijohdeteollisuuden tuotteissa ja laitteissa, missä liikevaihto kasvoi 99 prosenttia ja muodosti 82 prosenttia yrityksen myyntituloista. Kasvua vauhditti EUV-litografiatekniikan vetämä reaktori-laitemyynnin kasvu.

Näillä kaikilla sektoreilla luvassa on jopa isoa kasvua. Osakkeiden myynti Lifeline SPAC I:lle on kasvun tavoittelemisessa tärkeä askel. Nasdaq First North Growth Market Finland -listalle yhtiö menee nimellä Canatu ja sen pääkonttori säilyy Vantaalla. Listautumisen odotetaan tapahtuvan syyskuussa.

Canatu ennakoi vahvan kasvun jatkuvan tänä vuonna. Tilikauden liikevaihdon ennustetaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä. Vuonna 2027 tavoitteena on, että Canatun tekee yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa yli 30 prosentin liikevoittomarginaalilla.

Juha Kokkosen mukaan Canatu on kasvanut viime vuosina nopeasti ja saanut aikaan merkittäviä läpimurtoja eritoten puolijohdeteollisuudessa EUV-teknologian saralla. Jatkossa toimintaa laajennetaan uusille aloille. - Patentoidun teknologiamme pystymme soveltamaan Canatun hiilinanoputkiteknologiaa monissa käyttötarkoituksissa. Näissä uusissa markkinamahdollisuuksissa on potentiaalia huomattavaan sijoitetun pääoman tuottoon, Kokkonen kertoo.