Samsungin uutuudet vievät terveydenseurannan premium-tasolle

Samsung esitteli tällä viikolla Pariisissa sekä uudet taivuteltavat puhelimensa, kaksi uutta älykellosarjaa sekä täysin uutena tuotteena Ring-älysormuksen. Kellot ja sormus ovat korealaisyrityksen vastaus kovenevaan kilpailuun terveydenseurannassa puettavilla laitteilla.

Uudet kellot ovat Galaxy Watch 7 ja Galaxy Watch Ultra. Edellinen on päivitetty perusmalli, joka kuitenkin osaa tunnistaa esimerkiksi unen katkoksia. Se onkin saanut Yhdysvalloissa hyväksynnän uniapnean seurantalaitteena. Hyväksyntä on tulossa Eurooppaankin.

Watch 7 on tarjolla 40-millisenä versiona, jolla on hintaa 319 euroa. 44-millisellä kellotaululla varustettu malli maksaa 349 euroa. Kello osaavat laskea glykokaatiota ja Samsung kutsuu toimintoa AGE-indeksiksi (advanced glycation end products). Glykaatiossa glukoosi tai mikä tahansa muu hiilihydraatti liittyy kovalenttisesti muunlaisiin molekyyleihin kuten proteiineihin, lipideihin tai DNA:han.

Kelloista Ultra-malli (kuvassa) on kuitenkin se mielenkiintoisempi. Sillä Samsung haastaa oikeastaan aika häpeilemättä Applen toisen polven Ultra Watchin, joka maksaa noin satasen enemmän (800 vs 699 euroa). Kelloissa on paljon samaa, kuten kahden taajuuden GPS-paikannus, joka tuottaa sijaintitiedon tarkemmin ja nopeammin ns. kylmäkäynnistyksestä.

Sekä Applen että Samsungin Ultra-kellot kestävät vedessä 100 metrin syvyyksiä eli 10 ilmakehän painetta. Virransäästötilassa molemmat kestävät sata tuntia yhdellä latauksella, urheilukäytössä Samsungin Ultra vie pidemmän korren.

Prosessorin osalta Samsung vie voiton. Applen kellossa S9-siru on valmsitettu 4 nanometrin prosesissa, kun Samsungin kello suoritin on ensimmäinen 3 nanometrin piiri älykelloissa. Sen pitäisi tuoda etua sekä suorituskyvyssä että akkukestossa.

Älykelloa käytetään usein kirkkaassa auringonpaisteessa, joten Samsung on kasvattanut Ultran näytön maksimikirkkauden 3000 nitiin. Samsung on myös uusinut Ultran ledivalikoimaa aiemmista kelloista, minkä pitäisi tarkoittaa tarkempia mittauksia.

Mittauksissa kellot ovat hyvin tasavahvoja. Sykkeet, sykealueet, veren happitasot ja unen seuranta ovat vakiotavaraa. Lopulta merkin ja mallin valinta riippunee siitä, kumpaan ekosysteemiin käyttäjä on sitoutunut. Kellon on hyvä olla samaa käyttöjärjestelmäkantaa.

Älykelloja myytiin viime vuonna 37,7 miljardilla dollarilla. Applen markkinaosuus oli 26 prosenttia ja Samsungin 9 prosenttia. Kisa markkinoiden high end -päässä näyttää nyt entistä selvemmin Applen ja Samsungin väliseltä.

Samsungin täysin uusi tuote on Ring, jonka hintaa tai tuloa Suomen markkinoilta ei vielä tiedetä. Älysormuksia myytiin viime vuonna 210 miljoonalla dollarilla, joten kyse on vielä uudesta markkinasta. Galaxy Ring näyttää haastavan ennen kaikkea kotimaisen Ouran. Monille sormus on älykelloa mukavampi esimerkiksi unen seurannassa.

Ringin paristo kestää noin viikon. Se ladataan omassa latauskotelossaan, vähän nappikuulokkeiden tapaan. Titaniumrunkoinen kello kestää vettä ja pölyä IP68-tasoien suojauksen ansiosta. Ouran tapaan sormuksen koko selvitetään tilattavalla mittaussetillä, jonka hinnan saa hyvityksenä, kun tilaa itse sormuksen.

Kuten sanottua, Galaxy Ringin Suomen hinta on auki. Amazonissa sormusta myydään 400 dollarilla. Tämä vastaa Ouran kalliimpaa Horizon-mallia. Ouralla on myös Heritage-sormus, jonka saa 320 eurolla.