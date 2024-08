Yksi viime vuoden parhaista älypuhelimista sai uudet vaatteet

OnePlus on julkistanut uuden version taittuvanäyttöisestä Open-mallistaan, joka oli yksi viime vuoden parhaita älypuhelimia. OnePlus Open Apex Edition tuli myyntiin tummanpunaisessa Crimson Shadow -värissä, isommalla tallennustilalla, AI-kuvankäsittelyominaisuuksilla ja entistä paremmalla tietoturvalla.

Uutuusmallissa on vegaaninahkainen takakansi ja alert slider -tilakytkimessä on oranssi korostusväri. Väri on hakenut inspiraationsa Hasselbladin ikonisesta 503CW-juhlamallista. Laitteessa on alkuperäisen Openin tapaan 16 gigatavun RAM-muisti, mutta sen tyyppi on parantunut LPDDR5X-tekniikkaan.

Open Apex -version tallennustila on kasvanut peräti teratavuun. Laitteessa on tietoturvasiru, joka on suunniteltu vahvistamaan puhelimen tietoturvaominaisuuksia. Piirikortilla on itsenäinen, fyysisesti eristetty tallennustila tärkeille tiedostoille ja henkilökohtaiselle datalle.

Open Apex -mallin hinnat ilmoitetaan myynnin alkaessa elokuun 27. päivä. Alkuperäisen Openin saa tällä hetkellä reilulla 1100 eurolla.