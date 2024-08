Koodikoulun toinen opiskelijahaku käynnistyi - suosio kasvaa

Tänä vuonna toimintansa aloittanut ohjelmistokehittäjien koodikoulu Sisu on avannut verkkosivuillaan toisen opiskelijahakunsa. Haku käynnistyi heinäkuun puolivälissä. Sprinttitapahtumiin on avoinna rajattu määrä paikkoja ja niitä on jäljellä enää muutama. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa koodikoulussa tammikuussa 2025.

Koodikoulun johtaja Laura Nykäsen mukaan sana on kiirinyt ja moni on maininnut kuulleensa koulusta kavereidensa kautta. - Toisen haun aloitus on ollut vauhdikas, ja hakijamäärä on jo tässä vaiheessa moninkertainen verrattuna ensimmäiseen opiskelijahakuun. Hakijajoukon monimuotoisuus on jälleen kerran erityisen huomattavaa. Tällä hetkellä hakijoita on 38 eri kansallisuudesta, Nykänen kertoo.

Koodikoulun hakuprosessi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on verkkosivujen kautta suoritettava nettitesti, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Testin läpäisseet hakijat voivat ilmoittautua kolmiviikkoiselle valintakoejaksolle eli sprintille. Sprintin kaksi ensimmäistä viikkoa järjestetään Kuopiossa, ja kolmas viikko suoritetaan etänä.

Syys-lokakuussa järjestettävissä sprinteissä on rajallinen määrä paikkoja, ja haku sulkeutuu paikkojen täyttyessä. Mahdollisia peruutuspaikkoja voidaan avata myöhemmin.

Uutena osana hakuprosessia on tullut Online check-in -verkkotapahtuma, johon hakijoiden on osallistuttava ennen sprinttiä. Tapahtumassa hakijat saavat kattavan käsityksen kolmiviikkoisen valintakoejakson toiminnasta ja odotuksista.

- Viimeksi monet hakijat yllättyivät siitä, että sprinteillä ensimmäiset kaksi viikkoa on oltava paikan päällä Kuopiossa, vaikka opinnot voi suorittaa myöhemmin etänä," Nykänen taustoittaa.

Koodikoulun ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opinnot maaliskuun lopussa. Ryhmään valikoitui 150 opiskelijaa, joista monet ovat alanvaihtajia. Kood/Sisun koulutusohjelma perustuu virolaisen koodikoulun kood/Jõhvin konseptiin. Kaksivuotisen koulutusohjelman oppiminen tapahtuu verkkoalustalla, joka mahdollistaa opinnot täysin etänä, paikan päällä tai hybridinä. Kouluun voi hakea kood/Sisun verkkosivuilla osoitteessa koodsisu.fi.

Kuva: Arto Holopainen, kood/Sisu