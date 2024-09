Münchenissä joka toinen vuosi järjestettävä ammattielektroniikan jättitapahtuma Electronica täyttää jo 60 vuotta. Vuonna 1964 Electronica oli Saksan ensimmäinen messu, joka oli omistettu pelkästään elektroniikkakomponenteille. Nyt messu järjestetään marraskuun 12.15. päivinä ja ensimmäistä kertaa Electronica levittäytyy Münchenin messukeskuksen jokaiseen 18 halliin.

Nordic Semiconductor on esitellyt tähän asti pienimmän ja vähävirtaisimman SiP-järjestelmäpiirin ja sitä tukevan kehitysalustan. Uusi nRF9151 on täysin integroitu, esisertifioitu SiP-ratkaisu, jossa on sovellus-MCU laajaan sovelluskehitykseen tai käytettäväksi erillisenä matkapuhelinmodeemina.

Automaatio, tekoäly ja haittaohjelmakampanjoiden helppous tekevät kybersuojaajien työstä yhä vaikeampaa. Uusia haavoittuvuuksia hyödynnetään yhä nopeammin, joten yritysten aikaikkuna kutistuu koko ajan, sanoi Fortinetin FortiGuard Labsia johtava Derek Manky eilen yrityksensä Security Day -tapahtumassa Helsingissä.

Honor esitteli eilen odotetun Magic V3 -puhelimensa Berliinin IFA-messuilla. Kuvaa hyvin tämän hetken tilannetta, että Honor nappasi juuri taipuvanäyttöisten ykköstilan Euroopassa Samsungilta. Uusi Magic V3 tulee vain kasvattamaan merkin suosiota, toki pienin varauksin.

HMD eli Human Mobile Devices esittelee tähän mennessä uraauurtavimman laitteensa. HMD Fusionin erikoisuus on se, että peruslaitteen toimintoja ja ulkonäkyä voi muokata vaihdettavilla, erikseen myytävillä lisäosilla, joita HMD kutsuu outfiteiksi.

Teknologiayritys Novatron osallistuu Tarton yliopiston johtamaan uuteen kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään tekoälyyn perustuvia koneohjausratkaisuja maansiirto-, logistiikka- ja metsätalouden alan työvaiheisiin.

Helvarilla ilmoittaa, että Kim Långström on aloittanut toimitusjohtajana 2. syyskuuta 2024 alkaen. Långström siirtyy Helvarille Schneider Electricin ja Koneen johtotehtävistä. Hänellä on laaja kokemus älyrakennusten alalta, josta Helvar hakee uutta kasvua lähivuosina.

Helsingissä ja Palo Altossa toimiva Root Signals, joka on erikoistunut generatiivisen tekoälyn mittaamiseen “LLM-as-a-judge” tekniikalla, on kerännyt 2,8 miljoonan dollarin rahoituksen. Rahoituskierrokseen osallistui myös Business Finland.

Bluetooth Special Interest Group (SIG) on julkistanut uuden version tekniikan ydinmäärityksestä. Bluetooth Core Specification -versio 6.0 sisältää uusia ominaisuuksia ja useita ominaisuuksien parannuksia, joista yksi mielenkiintoisimmista on channel sounding eli kanavan kuulostelu.

Suomalainen miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinto on myönnetty professori Bantval Jayant Baligalle, joka on keksinyt IGBT-transistorin (Insulated Gate Bipolar Transistor). Keksinnön ansiosta sähkölaitteiden maailmanlaajuista energiankulutusta on pystytty pienentämään radikaalisti, palkintoraati perustelee.

Intel on aina osannut tehdä erittäin suorituskykyisiä x86-prosessoreja, mutta kun pitäisi olla tehokas pienellä virrankulutuksella, Arm-piirit ovat kiistatta vieneet aina voiton. Nyt Intel uskoo, että sen uusin suoritin kykenee samaan energiatehokkuuteen ja suorituskykyyn.

Ensimmäinen Raspberry Pi -kortti tuli markkinoilla vuonna 2012 ja sen jälkeen niitä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Uusin kortti on Raspberry Pi 5 ja nyt siitä on lanseerattu edullisempi malli pienemmällä, 2 gigatavun muistilla. Farnell sanoo nyt aloittaneensa uutuuden myynnin.

Tablettien maailmanlaajuinen kysyntä on kaukana siitä, missä se oli muutama vuosi sitten. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kokonaistoimitukset kasvoivat vaatimattomat 3 prosenttia. Tabletteja myytiin tammi-kesäkuussa 65,2 miljoonaa kappaletta.

CAN-väylä eli Controller Are Network on edelleen hyvin suosittu ohjainväylä erityisesti autoissa. Nyt väylän uusin versio eli CAN XL on tulossa markkinoille. Vector on esitellyt uuden liitäntämoduulin, joka tukee kaikkia kolmea CAN-väyläversiota, myös jopa 20 megabittiin datanopeudessa yltävää CAN XL:ää.

Amerikkalainen Form Energy suunnittelee Lincolniin Mainen osavaltioon maailman suurinta akkua. Sähköverkon rasitusta tasaamaan tarkoitetun jättiakun kapasiteetti on 8500 megawattituntia.

Viime joulukuussa Nokia kertoi ikäviä uutisia, kun amerikkalaisoperaattori AT&T valitsi Ericssonin uudeksi mobiiliverkkojen hovitoimittajakseen. Nyt Nokia kertoo uudesta strategisesta sopimuksesta operaattorin kanssa.

Anritsu on esitellyt USB4-vastaanottimien testausratkaisun, joka tukee viimeisintä USB4 Version 2.0 tietoliikennestandardia. Se lupaa yhteyksiin 80 gigabitin datanopeuden, joka saavutetaan parantamalla MP1900A-analysaattorin toimivuutta.

Uusimmissa älypuhelinten prosessoreissa käytetään jo 3 nanometrin viivanleveyttä, mutta DRAM-siruissa on aina oltu jäljessä tätä kehitystä. Nyt SK Hynix kertoo kehittäneensä maailman tiheimmän prosessin DRAM-siruille. Se lähestyy 10 nanometriä.

Vaikka tietoturvatiimit maailmanlaajuisesti tekevät paljon parempaa työtä havaitessaan ja estäessään tietomurtoja, niitä tapahtuu koko ajan enemmän. Stocklytics.comin keräämien tietojen mukaan tietomurron keskimääräiset kustannukset nousevat tänä vuonna 4,88 miljoonaan dollariin.

Viimeisen vuosikymmenen ajan kivisuolaa on tutkittu potentiaalisena läpimurtona litiumioniakkujen katodimateriaaliksi. Se on nähty avaimena edullisten ja korkean energiatiheyden akkujen kehittämisessä, jotka soveltuvat esimerkiksi matkapuhelimiin, sähköajoneuvoihin ja uusiutuvan energian varastointiin.