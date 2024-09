Huawei kolminäytössä on vain yksi vika

Huawei teki viikonloppuna temput sekä Applelle että Samsungille. Uudella Mate XT -mallilla eli maailman ensimmäisellä kolminäyttöpuhelimella se vei mediahuomion uusilta iPhone-malleilta ja toisaalta Samsungin Fold- ja Flip-puhelimet vanhenivat yhdessä yössä. Mate XT:ssä on vain yksi vika.

Mate XT:n speksit ovat suorastaan hengästyttävät. Suljettuna käytössä on 6,4 tuuman FHD+-näyttö, kerran avattuna 7,9-tuumainen 2K-ruutu ja molemmat saranat auki käytössä on iso 10,2-tuumainen tabletti 3K-näytöllä.

OLED-näytöt ovat LPTO-tyyppiä ja virkistyvät 120 kertaa sekunnissa. Ruudun kirkkautta säädetään 1440 hertsin näytteistyksellä ja kosketusta ruudut aistivat 240 kertaa sekunnissa. Järjestelmäpiiri on HiSiliconin Kirin 9010.

Kamerakombo ei ehkä yllä terävimpään kärkeen (50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakamera ja 12 megapikselin tele 5,5-kertaisella periskooppisuurennoksella), mutta peruskuvaamiseen rauta riittää taatusti. Akku on 5600 milliampeeritunnin kokoinen ja latautuu kaapelilla 66 watin teholla ja ilman kaapelia 50 watin teholla. Laitteella voi myös ladata muita laitteita 7,5 watin teholla.

Laite on iso, joten painoa on 298 grammaa. Se on samalla hämmästyttävän ohut, sillä täysin avattuna laite on vain 3,5 millimetriä paksu ja kiinni suljettuna 12,8 millimetriä paksu. Huawei on siis ahtanut kolme ruutua samaan paksuuteen, missä Samsung antaa käyttöön vain kaksi ruutua.

Laitteen myynnistä Kiinan ulkopuolella ei ole mitään tietoa. Kiinassa puhelin maksaa muistista riippuen 2500-3000 euroa. Tämäkään ei näytä olevan iso este, sillä viikonlopun aikana Mate XT:tä ennakkotilattiin tiettävästi yli kolme miljoonaa kappaletta.

Ja se yksi vika? Mate XT:n käyttöjärjestelmä on Harmony 4.2. Vaikka alusta on periaatteessa täysin toimiva ja sovellusvalikoima on kasvanut kovaa vauhtia, Googlen palvelujen puuttuminen tekee siitä mahdottoman ostaa Euroopassa.