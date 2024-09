Nokia teki taas kaksi maailmanennätystä kuituyhteyksissä

Nokia kertoo rikkoneensa kaksi datansiirron maailmanennätystä optisissa verkoissa kreikkalaisen Deutsche Telecomin omistaman OTE Groupin kanssa. Ennätyksissä käytettiin yhtiön kuudennen sukupolven fotoniikkaprosessoria.

Prosessori on PSE-6s, joka on Nokian uusin optisten reitittimien prosessori. Uutuusprosessorin DSP-osa valmistetaan 5 nanometrin prosessissa ja se toimii 130 gigabaudin nopeudella. Näin aaltomuotojen käsittelynopeus on nostettu 1,2 terabittiin sekunnissa. Kortilla PSE-6s-prosessorin sähköiset signaalit muunnetaan moduloiduiksi optisiksi signaaleiksi määrätyillä aallonpituuksilla C-STAR-muunninpiirillä.

Nyt yhdessä OTE Groupin kanssa siirrettiin dataa 800 gigabitin sekuntivauhtia yli 2580 kilometrin matkalla ja 900 gigabittiä sekunnissa yli 1290 kilometrin matkalla. Molemmat lukemat ovat uusia maailmanennätyksiä.

Kokeessa Nokian 1830 PSI-M -siirtoratkaisulla yhdistettiin OTE Groupin Kreikan IP Core -palvelinkeskukset ja -reitittimet. Patraan ja Ateenaan asennettiin kaksi optista solmua tehostamaan suorituskykyä tietyillä kuituoptisilla reiteillä käyttämällä PSE-6s-suorittimia.

Ennätysnopeuksiin päästiin DWDM-linkillä, joka lähettää täyden kuorman DWDM-kanavia yli 4,8 THz:n taajuudella ja tuki verkon kokonaiskapasiteettia 25,6 Tbps kuitua kohti. Yritykset esittivät myös 1,2 Tbps siirtoa yhdellä kanavalla yli 255 kilometrin matkalla.