Telian 3G sammuu lopullisesti marraskuun alussa

Telia kertoo, että sen 3G-verkon sulkeminen kaartuu loppusuoralle syyskuun puolivälissä, kun vanhentunut verkko sammutetaan Turussa ja sen ympäristökunnissa. 3G-verkosta vapautuvia taajuuksia otetaan käyttöön uudemmissa 4G- ja 5G-verkoissa. Marraskuun alkuun mennessä 3G on sammutettu kaikkialla Telian verkossa.

Telian 3G-verkon sammutusohjelma on sujunut ongelmitta, ja nyt jäljellä ovat enää Suomen suurimmat kaupungit ympäristökuntineen. Vanhentunut 3G-verkko suljetaan, koska uudemmat verkot tarjoavat suuremman nopeuden ja tiedonsiirtokapasiteetin ansiosta paremman asiakaskokemuksen. 3G:ltä vapautuvat taajuudet voidaan ottaa 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön.

Telian 4G-verkon väestöpeitto on 99,9 %, ja uusi 5G-verkkokin tavoittaa jo yli 95 % suomalaisista. 3G-verkon liikenne on vähentynyt viime vuosina nopeasti. Mobiiliverkoista vastaavan johtaja Timo Hietalahden mukaan 3G:ssä on kulkenut enää noin prosentti mobiilin dataliikenteestä.

- Yhä useampi puhelu soitetaan 4G-puheluina, kun asiakkaat ovat päivittäneet puhelimiaan uudempiin malleihin. Nyt on korkea aika päivittää viimeisetkin vain 2G- ja 3G-verkossa toimivat puhelimet ja nettilaitteet uudempiin, jotta kaikki palvelut toimivat sujuvasti 3G-verkon eläköityessä, Hietalahti sanoo.

Syyskuun lopussa 3G-verkko suljetaan Tampereella ympäristökuntineen ja lokakuun puolivälissä pääkaupunkiseudulla pois lukien Helsinki, jossa 3G siirtyy lopullisesti historiaan lokakuun lopussa.

Samaan aikaan on käynnissä 3G:n alasajo Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa Telian liittymät toimivat Telian ja DNA:n yhdessä omistaman Suomen Yhteisverkko Oy:n rakentamassa ja ylläpitämässä verkossa.

5G-verkon rakentamisen lisäksi Telia on valmistautunut 3G-verkon sulkemiseen uudistamalla 4G-verkkoa ja rakentamalla lisää 4G-peittoa. Yritys- ja julkishallinnon asiakkaiden kanssa on käyty läpi verkkomuutoksen aikataulua ja vaikutuksia. Viimeiset kuluttajien vanhat 3G-liittymät on päivitetty viime vuonna, ja laitekampanjoilla on jo pitkään vauhditettu uudempien puhelinten käyttöönottoa.