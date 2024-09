Satojen tuhansien komponenttien lisääminen valikoimaan vaatii paljon

DigiKey on yksi suosituimpia elektroniikan komponenttien verkkokauppoja. Sen valikoima on valtava. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhtiö lisäsi tarjontaansa yli 340 000 uutta tuotetta ja yli 150 uutta toimittajaa. Valtavat määrät vaativat paljon työtä, sanoo yhtiön liiketoiminnan kehityksestä vastaava Mike Slater.

- Verkkokauppayrityksenä haluamme olla mahdollisimman kitkaton toimittajiemme kanssa, kun lisäämme suuren määrän komponentteja. Kun uudet tuote- ja toimittajatiedot saapuvat digitaalisesti, ne ovat heti saatavilla verkossa, jotta asiakkaamme pääsevät niihin tietoihin reaaliajassa. Tiedot ovat tarkkoja, ja niitä on helppo kääntää eri kielille järjestelmissämme.

Jos valikoimaan päätyy tuhansia uusia komponentteja päivittäin, miten niiden laatua varmistetaan? Hylätäänkö komponentteja paljon? Mike Slaterin mukaan komponentin hylkääminen on harvinaista.

- Uuden tuotteen käyttöönottoprosessimme (NPI) avulla toimittajat voivat täydentää mallin (template), joka syötetään suoraan järjestelmäämme sovellusohjelmointirajapintojen autta. Kun DigiKey on tarkistanut tiedot, uudet tuotteet lisätään automaattisesti järjestelmäämme. Jos toimittajalla on oma malli, autamme häntä kartoittamaan mallinsa lähetettäväksi automaattisesti järjestelmäämme. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja tärkeä rakennuspalikka kitkattomassa digitaalisessa mallissamme.

Slaterin mukaan DigiKeyn toiminnassa laatu on etusijalla. - Toimittajamme tietävät, että laatua odotetaan, jos aikoo toimia DigiKeyn kanssa.

DigiKey noudattaa alan parhaita käytäntöjä jakelijoille. Esimerkiksi ostot tehdään suoraan franchising-valmistajilta, jotta varmistetaan, että komponentti on uusi, aito ja täysin takuun piirissä suoran toimittajan alaisuudessa. Lisäksi vaaditaan, että tarkat, ajantasaiset tekniset tiedot ovat helposti saatavilla.

Komponentteihin liittyy suuri määrä dataa erilaisissa muodoissa, kuten datalehdissä. Tämän informaation suojaamisen DigiKey ottaa Slaterin mukaan vakavasti. - Otamme kyberturvallisuuden vakavasti. Meillä on ISO 27001 -sertifikaatti ja monia muita turvatoimia käytössämme.

Valtavan varaston hallinta on kuitenkin logistisesti ja tietoteknisesti vaativaa, jotta insinöörit ja suunnittelijat saavat tuotteet käyttöönsä niin nopeasti kuin haluavat ja tarvitsevat niitä. Tätä varten DigiKey on kehittänyt monia omia työkalujaan. Niiden avulla varmistetaan, että yhtiöllä on oikea varasto oikeassa paikassa.

- Järjestelmämme kertovat meille tarkalleen, mitkä osat liikkuvat nopeasti, mitkä osat poimitaan säännöllisesti ja mihin ne tulisi sijoittaa varastossa maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Käytämme tekoälyä ja koneoppimista optimoidakseen toimintaamme koko liiketoiminnassamme itse ostamiemme ja kehittämiemme työkalujen ja järjestelmien avulla.

Suuri määrä komponentteja verkossa ja välitön toimitus on SLaterin mukaan DigiKeyn liiketoiminnan kulmakivi. Insinöörit ja suunnittelijat odottavat ja vaativat varastoa, joka on ostettavissa saman päivän toimitukseen saapuessaan sivustollemme. - Kuulemme asiakkailtamme, että he haluavat meiltä entistä laajemman valikoiman tuotteita ja uusimpia teknologioita, jotta voimme auttaa heitä tuomaan heidän suunnittelunsa markkinoille nopeammin. Pyrimme jatkuvasti tasapainottamaan varastomme laajuutta ja syvyyttä tarjoamamme korkean arvon ja asiakaspalvelun kanssa.

- Viime kädessä suorituskykymme riippuu siitä, mitä asiakkaat sanovat, ja saamme paljon reaaliaikaista palautetta verkossa. Tiiminä käymme läpi kaiken asiakaspalautteen säännöllisesti ja muokkaamme sitä, jotta voimme vastata odotuksiin. Meillä on käytössä teknologiajärjestelmiä lähetys- ja toimittajatietojen analysoimiseksi, mutta loppujen lopuksi kuuntelemme asiakkaitamme suoraan.

DigiKey analysoi markkinatiedon sen perusteella, mitä eri teknologiat liikkuvat, ja määrittää sitten, onko tällaiselle teknologialle kysyntää laajalla asiakaskunnalla toimittajan kanssa. - Tuomme sitten nämä tekniikat insinöörien ja suunnittelijoiden saataville. DigiKey mittaa itseään sillä, että erittäin suuri osa varastossa olevista tuotteistamme on myynnissä samana päivänä, ja sillä mittaamme viime kädessä menestystämme ja asiakastyytyväisyyttämme, Mike Slater päättää.