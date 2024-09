Cadmatic saa uuden toimitusjohtajan

Suomen mittapuussa kookas ohjelmistotalo Cadmatic saa uuden vetäjän, kun Detlef Schneider aloittaa tehtävässä 7.10.2024. Schneider seuraa Jukka Rantalaa, joka on johtanut Cadmaticia menestyksellisesti 23 vuotta.

Rantalan 23 kestäneen vahtivuoron aikana Cadmatic on kasvanut kannattavasti 12 henkilön 3D-laitossuunnitteluohjelmistoa kehittävästä vientiyhtiöstä globaalisti toimivaksi 330 henkilön ohjelmistoyritykseksi, jolla on 21 toimipistettä 17 maassa ja asiakkaita 60 maassa. Cadmaticin tuoteportfolio on laajentunut kattamaan tärkeimmät laivojen, tehdaslaitosten ja rakennusten suunnittelussa ja digitaalisen informaation hallinnassa tarvittavat ohjelmistot suunnittelusta rakentamiseen ja operointiin.

Detlef Schneiderilla on vuosien kokemus erilaisista tehtävistä ohjelmistoliiketoiminnassa, ja hän on toiminut johtotehtävissä niin yksityisomisteisissa yrityksissä kuin pörssiyhtiöissäkin Cadmaticin toimintaa lähellä olevilla toimialoilla. Saksalainen Schneider on viimeksi toiminut toimitusjohtajana Allplanissa, joka on Nemetschek Groupiin kuuluva yritys ja globaali johtaja rakennusalan ohjelmistoissa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Manner toivottaa Detlef Schneiderin tervetulleeksi Cadmaticiin jatkamaan Jukka Rantalan menestyksellistä työtä. - Detlefin kokemus ja laaja osaaminen tukevat kasvutavoitteitamme, ja hänen monipuolinen taustansa hyödyttää asiakkuuksien, liiketoimintamallien ja tuotteidemme kehittämistä. Detlefillä on paljon annettavaa Cadmaticin kasvupolulle, Manner jatkaa.

Schneiderin mukaan Cadmaticilla on vaikuttava lista asiakkaita ympäri maailmaa. - Odotan innolla yhteistyötä Cadmaticin työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Yhdessä voimme vauhdittaa kasvua entisestään ja luoda pitkän aikavälin arvoa kaikille sidosryhmille toimittamalla innovatiivisia tuotteita, jotka parantavat asiakkaidemme liiketoimintaa, Detlef Schneider kertoo.

Rantala jatkaa Cadmaticin hallituksessa.

Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Olli Manner, Detlef Schneider ja Jukka Rantala. Kuva: Cadmatic