Sopimusvalmistaja Xortec kasvattaa tuotantokapasiteettiaan merkittävästi

Lempääläinen Xortec on yli 30-vuotias elektroniikan sopimusvalmistaja. Nyt yhtiö kertoo kasvattavansa tuotantoaan koneinvestoinneille. Yhtiö on ottanut käyttöön uuden ladontalinjan. Tuore koneinvestointi tekee Xortecin tuotannosta entistä nopeampaa ja joustavampaa. Nykyaikaiset koneet sekä kasvattavat liiketoimintaa että tukevat tuotekehitystä. Uudessa linjassa on peräkkäin kaksi Panasonicin AM-100-ladontakonetta.

AM-100 pystyy käsittelemään jopa 51 x 46 senttimetrin kokoisia piirikortteja. Yksi ladontapää pystyy latomaan kaikenlaisia komponentteja 0402-koosta aina 120x90x28 millimetrin kokoisiin piireihin asti. Lisäksi linjassa on uusi komponentit paikalleen juottava reflow-uuni. Linja mahdollistaa aiempaa suurempien tilausten käsittelyn ja nopeammat valmistusajat.

Xortec kalustaa teknisesti erittäin vaativia piirilevyjä haastaviin olosuhteisiin. Kalustaminen tarkoittaa, että piirilevylle juotetaan tarvittavat komponentit. Uuden ladontalinjan käyttöönotto on merkittävä askel, joka vankistaa Xortecin markkina-asemaa ja tukee sen kasvutavoitteita. Lisäksi investointi tukee tuotekehitystä ja mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin.

Ladontakoneet ovat elektroniikkavalmistajalle aina merkittävä investointi. Tuotantojohtaja Harri Kaivoksen mukaan Panasonicin uudet koneet ovat kehittynyttä teknologiaa, joihin päädyttiin pitkän valintaprosessin kautta.

- Halusimme investoida ladontakoneisiin, joiden syöttölaitekapasiteetti on todella suuri. Valitut koneet soveltuvat erityisen hyvin tuotantoon, jossa on poikkeuksellisen paljon tuotevaihtoja ja iso joustavuuden vaatimus. Uunin valinnassa tärkeitä perusteita olivat käytettävyys ja luotettavuus, Kaivos selventää.