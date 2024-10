Tarkkaa satelliittikuvaa rintamalta tuottava ICEYE on vuoden Kasvunrakentaja

Pääomasijoittajien ja PwC:n järjestämän Kasvunrakentaja-kilpailun voittajaksi ja yleisön suosikiksi nousi tänä vuonna avaruusteknologiayritys ICEYE. Kasvunrakentaja-kilpailussa etsitään pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta vuoden kiinnostavinta ja innostavinta kasvutarinaa, johon liittyy tärkeänä osana kasvun rakentaminen yhteistyössä pääomasijoittajan kanssa.

ICEYEn kehittämällä tekniikalla voidaan skannata maan- ja merenpintaa jopa 25 sentin tarkkuudella. Tämän ansiosta esimerkiksi ”pimeänä” kulkevat alukset paljastuvat.

Kilpailun voittajan valitsee ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva vuosittain vaihtuva tuomaristo. ICEYEn tarinassa tuomariston vakuutti etenkin yliopiston tutkimusprojektista onnistuneesti ponnistaminen kovaan kansainväliseen kasvuun. Myös yhteistyön merkitys pääomasijoittajan kanssa tuli ICEYEn kasvutarinassa selkeästi esiin – ICEYEn kasvua on tukenut yrityksen alkuvaiheista lähtien suomalainen Lifeline Ventures.

- Kaikkien kilpailun finalistien kasvutarinat olivat erittäin vaikuttavia. ICEYEssa kiinnitimme huomiota kovien kasvulukujen lisäksi missioon – yrityksen teknologian avulla voidaan olla ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia. ICEYE on onnistunut sellaisessa, missä kukaan muu ei ole. On upeaa, että meillä on Suomessa tämänkaltaista osaamista, tuomaristo kehuu.

Finaalissa kilpailivat voittajan lisäksi Gigglebug, Suomen Avustajapalvelut ja Roima Intelligence. Kasvunrakentaja-kilpailua on järjestetty yli kymmenen vuoden ajan, ja edellisien vuosien voittajien joukosta löytyy tunnettuja yrityksiä, kuten Virta, Swappie ja Smartly.io.