Nokia laajensi teollisuuden tabletilla ja radiopuhelimella

Vuosi sitten Nokia kertoi tuomalla kovaa käyttöä kestävät 5G-päätelaitteet langattomiin verkkoihin teollisissa ympäristöissä, kuten satamissa, kaivoksissa, kemianlaitoksissa ja öljynporauslautoilla. Nyt tuotevalikoimaa laajennetaan.

Uusiin laitteisiin lukeutuvat kenttäreitittimet, jotka lisäävät tiedonsiirtokapasiteettia Nokia MX Boost -teknologian avulla. Lisäksi valikoimaan tulevat EX-suojattu tabletti ja uusi EX-suojattu kädessä pidettävä 5G PTT -pääte, jotka on kehitetty yhdessä saksalaisen i.safe MOBILEn kanssa.

Uudet kenttäoloja hyvin kestävät laitteet antavat yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia Teollisuus 4.0 -käyttötapoja ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta samalla kun ne toimivat mahdollisesti vaarallisissa tai erittäin turvallisissa teollisuusympäristöissä, kuten kaivoksissa, satamissa, kemian- ja öljy- ja kaasulaitoksissa.

Nokialla on jo teollisuuden laitevalikoima, johon kuuluu kämmenlaitteita, moduuleja eli dongleja ja kenttäreitittimiä. Uudet sisä- ja ulkoreitittimet lisäävät laitteiden kapasiteettia ja kaistanleveyttä paljon dataa vaativissa sovelluksissa, yhdistävät koneita, ajoneuvoja ja antureita. Sisäänrakennettu Nokia MX Boost, maksimoi suorituskyvyn ja luotettavuuden hyödyntämällä samanaikaisesti 4.9G/LTE:tä, 5G:tä ja Wi-Fi 6:ta, mikä täyttää suuren kapasiteetin Teollisuus 4.0 -vaatimukset.

Työntekijät tarvitsevat tiukasti sertifioituja laitteita vaarallisissa ympäristöissä, joissa palava pöly, syttyvät nesteet, kaasut ja sähkö voivat lisätä räjähdysvaaraa. Osana Nokia one -alustaa teolliseen digitalisaatioon Nokia tarjoaa nyt lisää EX-suojattuja laitteita, kuten 5G-tabletin ja PTT-kämmenlaitteen, jotka valmistaa i.safe MOBILE.

5G Android -tabletti, joka on suunniteltu tiedonsiirtoon vaarallisissa ympäristöissä, integroituu LTE/4.9G-, 5G-verkkoihin ja Wi-Fi 6:een, ja siinä on vaihdettava akku ja ohjelmoitavat painikkeet mukautettuja sovelluksia varten. 5G PTT on kädessä pidettävä laite, joka varmistaa kriittisen push-to-talk-yhteyden matkapuhelinverkon kautta julkisten tai kampusverkkojen kautta.