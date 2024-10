AMD:n uutuudet haastavat sekä Nvidian että Intelin

AMD vyöryttää nyt tekoälyä voimalla koko tuotelinjaansa. Tämä tarkoittaa Intelin haastamista pian markkinoille tulevissa AI-kannettavissa, mutta myös datakeskuksissa. Pääjohtaja Lisa Su esitteli kaikki uutuuspiirit myöhään eilen illalla yhtiön Advancing AI -tapahtumassa.

Lisa Su aloitti esittelemällä uuden datakeskuspalvelinten prosessorin. Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvan EPYC-sarjan lippulaiva on 192 ytimen tehosuoritin, jossa laskenta on jaettu kahdelletoista kolmen nanometrin prosessissa valmistetulle ”sirpaleelle” (chiplets). Liitännät ulos on toteutettu erillisellä 6 nanometrin IO-piirillä, joka on prosessorin keskellä.

Uusi EPYC tuo maksimaalisen tehon datakeskuksiin, joten se sopii esimerkiksi tulevan LUMI2-supertietokoneen moottoriksi. AMD vertaa uutta EPYC 9965 -prosessoria Intelin Xeon 8592+ -prosessoriin ja vertailussa uusi EPYC on neljä kertaa tehokkaampi videonprosessoinnissa, 3,9 kertaa tehokkaampi HPC-työkuormissa eli esimerkiksi tieteellisessä laskennassa ja 1,6 kertaa tehokkaampi virtuaalisten ympäristöjen pyörittämisessä.

Näihin vertailuihin kannattaa aina suhtautua varauksella, mutta edellisen polven Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuviin EPYC-suorittimiinkin verrattuna esimerkiksi HPC-laskentateho kasvaa 39 prosenttia. Tämä on iso hyppäys eteenpäin ja on vaatinut tiheämpien transistorien lisäksi mikroarkkitehtuurin ja ohjelmiston merkittävää parantamista.

Toiseksi AMD esitteli uuden datakeskusten AI-työkuormien kiihdytysprosessorin. Tällä hetkellä esimerkiksi supertietokoneissa - kuten Kajaanin LUMI-koneessa - prosessoidaan tekoälykuormia Instinct MI300 -grafiikkaprosessoreilla. Nyt AMD esitteli sen seuraajan eli Instinct MI325-sarjan. CDNA3-arkkitehtuuriin perustuvalla kiihdyttimellä koulutetaan seuraavan sukupolven tekoälymalleja, vaikkapa Suomessa kehitetyn Viking-mallin seuraavaa versiota.

Instinct MI325X on AMD:n vastaus Nvidian Blackwell-suorittimille, joiden markkinoilletulo on hieman yskähdellyt. Analyytikoiden mukaan AMD:n uutuus voi asettaa hintapaineita Nvidialle, mikä voi näkyä datakeskuskoneiden hinnoissa.

Lopuksi AMD esitteli vielä Ryzen AI Pro 300 -prosessorit, joilla tekoälyä prosessoidaan kuluttajien läppäreissä kolme kertaa edeltäjää nopeammin. AMD kehuu, että uusi 5 gigahertsin kellotaajuudella jylläävä Ryzen-sarja on markkinoiden tehokkain Copilot-moottori. Tekoälysuorituskyky yltää yli 50 TOPS:een (biljoonaan operaatioon sekunnissa).

Mitä tästä sitten seuraa? Markettien hyllyille uusilla Ryzen-prosessoreilla varustettuja kannettavia ei ihan ensi alkuun tule, mutta yrityspuolella jopa vuoden vanha läppäri vaikuttaa nopeasti nuhapumpulta. Kun yrityksille myydään seuraavaa Copilotilla terästettyä Windows-läppäriä, sen prosessori voi yhä useammin olla AMD:ltä Intelin sijaan.