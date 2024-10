Mihin Arm pyrkii?

Arm on haastanut Qualcommin ja sen tytäryhtiön Nuvian oikeuteen väitetyistä lisenssisopimuksen rikkomuksista sekä tavaramerkkirikkomuksista. Arm vaatii, että Qualcomm lopettaa kaikkien Nuvian lisensoiman teknologian käytön ja tuhoaa jo kehitetyn materiaalin, koska Qualcommin ei ole sallittu siirtää Nuvian lisenssejä ilman Armin lupaa. Arm päätti Nuvian lisenssit maaliskuussa 2022, mutta Qualcomm on silti jatkanut kehitystyötä niihin perustuen.

Qualcommin Nuvian hankinnan taustalla oli pyrkimys kehittää tehokkaita piirejä tietokoneisiin ja datakeskuksiin, mutta toistaiseksi tämän teknologian käyttöä ei ole nähty mobiilipiireissä ennen tulevaa Snapdragon 8 Elite -mallia. Qualcommin mukaan heillä on oikeus jatkaa kehitystä omilla Armin kanssa solmituilla lisensseillään, mutta Arm näkee tämän uhkana omalle teknologialleen ja asiakassuhteilleen.

Arm pyrkii suojamaan immateriaalioikeuksiaan ja varmistamaan, että sen asiakkaille tarjotaan laillisesti kehitettyjä tuotteita. Tämä oikeusjuttu voi merkittävästi vaikuttaa Qualcommin tulevaisuuden tuotekehitykseen, erityisesti yrityksen suunnitelmiin kehittää ARM-pohjaisia prosessoreita kilpailijoina Applen kaltaisille toimijoille.

Qualcomm kommentoi eilen, että Arm ei ole oikeutettu rajoittamaan heidän tai Nuvian innovaatioita ja että Qualcommilla on laajat, hyvin vakiintuneet lisenssioikeudet kehittää ARM-arkkitehtuuriin perustuvia räätälöityjä suoritinratkaisuja. Yhtiön edustaja Ann Chaplinin mukaan Arm on valitettavasti poikennut pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä yhteistyösuhteestaan Qualcommin kanssa, ja Qualcomm on varma siitä, että heidän oikeutensa vahvistetaan oikeudessa.