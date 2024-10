Nokialla on ongelmia, mutta Ericssonin tilanne on pahempi

Dataliikennettä mittaava Tefficient huomasi, että Elisan verkossa siirretyn mobiilidatan määrä romahti vuoden kolmannella neljänneksellä. Elisa korjasi lukunsa, mutta kyse on edelleen nollakasvusta. Tämä on huono uutinen operaattoreille ja vahvistaa sitä synkkää kuvaa, jota Nokia ja Ericsson joutuvat nyt katsomaan.

Elisan mukaan sen mobiiliverkossa siirretiin heinä-syyskuussa dataa 537 petatavua. Tämä on vain kolme petatavua enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kun tilaajien määrä on samaan aikaan kasvanut, yksittäisen käyttäjän datakäyttö näyttää kääntyneen laskuun.

Tämä on ennenkuulumatonta, eikä ole ihme, että Tefficient tarttui lukuun. Mutta mikä voisi olla syynä siihen, että datamäärä olisi käyttäjää kohden laskussa? Suomessa on käynnissä iso kuitubuumi, voisiko se olla syynä?

Oli syy mikä tahansa, se vahvistaa verkkolaitevalmistajien saamia huonoja uutisia. Tutkimuslaitos Dell´Oro kertoi reilu viikko sitten, että 5G-markkinat eivät todennäköisesti enää kasva ennen 6G-tekniikan tuloa käyttöön. Vuosien 2017-2020 välillä mobiiliverkkojen markkinat kasvoivat 40-50 prosenttia. Viime vuonna markkinat laskivat ja sama on tapahtumassa toista vuotta peräkkäin tänä vuonna. Eikä luvassa ole parempaa: vuosien 2021 ja 2029 välillä RAN-markkinat kutistuvat 21 prosenttia.

Siinä, missä tämä on erittäin huono uutinen Nokialle, se on Ericssonille suorastaan katastrofaalinen. Nokialla on mobiiliverkkojen lisäksi kiinteiden verkkojen liiketoiminta, joka on kehittynyt varsin hyvin viime vuosina. Kiinteissä verkoissa ei niissäkään tullut kasvua kolmannella neljänneksellä, mutta ryhmä alkaa tehdä jo yhtä suuren osan Nokian liikevaihdosta kuin vanha menestyjä eli mobiiliverkkojen ryhmä.

Ericssonilla ei ole tällaista toista tukijalkaa. Ericssonin kaikki munat ovat samassa 5G-korissa, sillä se on luopunut esimerkiksi kiinteistä verkoista, pilvipalveluista ja IoT-liiketoiminnasta. Jos datamäärät ovat kääntyneet laskuun - oli syy mikä tahansa - operaattorien ei tarvitse sijoittaa niin paljon uusiin tukiasemiin, mikä tietää vähemmän rahaa jaettavaksi Ericssonin, Nokian ja Samsungin kesken. Huawei ja ZTE pelaavat eri säännöillä.

