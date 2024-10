Rust nousee tasaisen varmasti suosituimpien kielten listalla

Nykymaailmassa kaikenlaisten saatavilla olevien tietojen määrä kasvaa nopeasti, ja kysyntä näiden tietojen keräämiselle kasvaa vastaavasti. Siksi nyt tarvitaan ohjelmointikieliä, jotka ovat hyviä tietojen käsittelyssä, numeroiden murskaamisessa ja nopeissa. Tässä syy, miksi Rustin suosio on kasvussa.

Tämän lisäksi on kaksi muuta tärkeää ominaisuutta kaikkien korkealla: kielten tulee olla helppo oppia ja niiden tulee olla turvallisia. "Helppo oppia", koska ammattitaitoisten ohjelmistosuunnittelijoista on krooninen pula, ja turvallisia jatkuvien kyberuhkien vuoksi.

Suosituin kieli on tällä hetkellä Python, joka on helppo oppia ja turvallinen, mutta ei nopea. Siksi insinöörit etsivät kiihkeästi nopeita vaihtoehtoja Pythonille. C++ on ilmeinen ehdokas, mutta sitä ei pidetä "turvallisena" sen nimenomaisen muistinhallinnan vuoksi. Rust on toinen ehdokas, vaikkakaan sitä ei ole helppo oppia. Ruoste on turvallisuuden ja nopeuden painottamisen ansiosta matkalla TIOBE-indeksin top 10:een.

TIOBE Programming Community -indeksi on ohjelmointikielten suosion indikaattori, joka päivittyy kerran kuukaudessa. Arviot perustuvat ammattitaitoisten insinöörien määrään maailmanlaajuisesti, kursseihin ja kolmansien osapuolien toimittajiin. Arvioiden laskemiseen käytetään suosittuja verkkosivustoja Google, Amazon, Wikipedia, Bing ja yli 20 muuta.

Lokakuun TIOBE-listan kärjessä jatkaa Python selvästi suosituimpana. C++ nousi kakkoseksi ohi Javan. Neljäntenä tulee C ja viidentenä C#.