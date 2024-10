Tekoäly kasvattaa puolijohdemarkkinaa, mutta Eurooppa ei siitä hyödy

Heikon viime vuoden jälkeen puolijohdemarkkinat kasvavat tänä vuonna 19 prosenttia 630 miljardiin dollariin. Ensi vuonna kasvu jatkuu 14 prosentin vauhtia, ja silloin puolijohteita myydään ennätyksellisellä 717 miljardilla dollarilla, ennustaa Gartner.

Kasvun moottoria ei tarvitse kauan miettiä. Gartnerin johtava analyytikko Rajeev Rajputin mukaan kasvua vauhdittaa tekoälyyn liittyvän puolijohteiden kysynnän jatkuva kasvu ja elpyminen elektroniikan tuotannossa. Sen sijaan Euroopalle Rajputilla on huonoja uutisia: - Auto- ja teollisuussektorin kysyntä on edelleen heikkoa.

Vanhan mantereen ulkopuolella tekoäly kasvattaa niin muistien kuin GPU-piirien kysyntää. Maailmanlaajuisten muistimarkkinoiden ennustetaan kasvavan 20,5 prosenttia ensi vuonna, jolloin muistipiirejä myydään 196,3 miljardilla dollarilla. Jatkuva NAND-sirujen puute nostaa niiden hintoja tänä vuonna 60 prosenttia, mutta ensi vuonna hinnat halpuvat kolme prosenttia. Ensi vuonna Gartner ennustaa NAND-piirien myynnin kasvavan 75,5 miljardiin dollariin eli 12 prosenttia tämän vuoden lukemista.

DRAM-muistien tarjonta ja kysyntä elpyvät ennen kaikkea HBM- eli suuren kaistanleveyden piirien ja moduulien takia. Lisäksi markkinoilla nähdään DDR5-moduulien hintojen kasvu. Näiden myötä DRAM-markkinan koko kasvaa ensi vuonna 115,6 miljardiin dollariin.

Viime vuodesta lähtien GPU-prosessorit ovat hallinneet tekoälymallien koulutusta ja kehitystä. Gartner ennustaa, että niitä myydään ensi vuonna 51 miljardilla dollarilla eli 27 prosenttia enemmän kun tänä vuonna.

Siinä missä muualla maailmassa julistetaan nyt tekoälyn ilosanomaa, Euroopassa on jämähdetty jääkaudelle. Täällä teollisuus on tärkein sektori ja sille tutkimuslaitokset eivät ennusta kasvua. Tekoäly ei selvästi ole vielä noussut teollisuuden kasvun moottoriksi. Myös autoteollisuus on jumissa, mikä näkyy Saksan surkeissa talousluvuissa.

Parin viikon päästä elektroniikan ammattilaiset kokoontuvat Müncheniin joka toinen vuosi järjestettäville Electronica-messuille. Tulee olemaan mielenkiintoista kuulla, keksitäänkö siellä keinoja Euroopan nykylamaan, vai vieläkö vanha slogan pitää paikkansa: Amerikka innovoi, Aasia kopioi ja Eurooppa osaa vain reguloida.