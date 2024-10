Venyvä piirilevy tekee monesta puettavasta laitteesta mukavamman

Japanilainen Murata Manufacturing on esitellyt uuden innovatiivisen venyvän piirilevyteknologian, joka merkitsee merkittävää edistysaskelta piirilevyjen kehityksessä. Venyvä SPC-piirilevy (Stretchable Printed Circuit) tarjoaa sekä joustavuutta että kyvyn venyä ja mukautua muotojen mukaan, samalla säilyttäen täyden toiminnallisuuden.

Tämä tekee siitä erinomaisen ratkaisun kehittyneisiin terveydenhuollon tuotteisiin, kuten terapeuttisiin puettaviin laitteisiin ja elintoimintojen seurantavälineisiin, jotka vaativat tarkkuutta, kestävyyttä ja käyttäjän mukavuutta.

Viime vuosina terveydenhuollossa on korostunut tarve tarkemmille diagnooseille ja jatkuvalle biometristen tietojen keruulle arjen keskellä. Elintapasairauksien ennaltaehkäisyn kannalta jatkuva elintoimintojen seuranta on äärimmäisen tärkeää, mikä on tehnyt puettavista terveysteknologian laitteista laajasti käytettyjä. Nykyiset laitteet ovat kuitenkin usein liian jäykkiä, mikä aiheuttaa ongelmia käyttömukavuudessa, huonossa ihokontaktissa ja epästabiilissa tiedonkeruussa.

Muratan SPC-teknologia erottuu edukseen joustavuudellaan ja venyvyydellään, mahdollistamalla moniaistisen toiminnallisuuden, joka vastaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Materiaali on myös pehmeä ja hellä iholle, mikä tekee siitä ihanteellisen EEG-, EMG- ja EKG-laitteisiin sekä muihin hyvinvointiratkaisuihin.

Venyvyytensä ansiosta SPC mahdollistaa laitteen mukautumisen kehon eri alueille ja erikokoisille potilaille. Tällä tavalla voidaan helpottaa jatkuvaa seurantaa tai seurata vaikeapääsäätöisiä kehon osia, kuten kyynärpäätä ja polviniveliä. SPC on myös varustettu erityisellä suojakerroksella, joka estää tehokkaasti elektromagneettisia häiriöitä, tarjoten siten luotettavan suojan signaalireitille. Alustan rakenne on erittäin kestävä ja kestää hyvin kosteutta sekä korkeaa jännitettä pitkiä aikoja, tarjoten samalla joustavuutta komponenttien sijoittelussa, mikä antaa suunnittelijoille laajemman vapauden innovoida.

Muratan SPC voidaan mukauttaa asiakaskohtaisiin tarpeisiin hyödyntämällä Muratan laajaa osaamista yhteiskehittämisessä. Tällä tavoin tuotemuotoilijat voivat optimoida suunnitelmansa ja Murata voi tukea kehitystä suorittamalla testejä eri olosuhteissa ja ratkaisemalla vikatilanteita juurisyyt tunnistamalla. SPC avulla voidaan asentaa yhteen levyyn esimerkiksi suodattimia, vahvistimia ja useita antureita, mahdollistaen tarkan tiedonkeruun ja useiden parametrien samanaikaisen seurannan. Murata tarjoaa räätälöityä suunnittelua, prototyyppien valmistusta ja testauksia, sekä massatuotantoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Muratan uuden venyvän piirilevyteknologian myötä puettavien laitteiden mukavuus ja toimivuus ovat saavuttaneet uuden tason, erityisesti terveydenhuollon ja hyvinvoinnin sovelluksissa, joissa käyttäjän mukavuus ja tarkan tiedon keruu ovat ensiarvoisen tärkeitä.