Infineon ohensi tehopiirien piikiekon vain 0,02 millimetriin

Piikiekon paksuus on yleensä puolesta millimetristä milliin, eli aika ohuita ne ovat normaalistikin. Infineon on kehittänyt tekniikan, jolla tehokomponenttien alustana toimivia piikiekkoja voidaan valmistaa vain 20 mikrometrin paksuisina. Tämä on siis 0,02 millimetriä.

Aiemmin kaikkein ohuimmat piikiekot ovat olleet 40-60 mikrometrin paksuisia, joten Infineon on onnistunut ohentamaan niitä puolella. Keskeistä on kyky käsitellä ja prosessoida näin ohuita kiekkoja.

Kyse ei kuitenkaan ole vain laihdutuskisasta. Ohuemmasta kiekosta seuraa monia etuja. Ohuemmalla kiekolla siruista saadaan kasvatettu energiatehokkuutta, tehotiheyttä ja luotettavuutta tehonmuunnosratkaisuissa.

Kiekon paksuuden puolittaminen vähentää kiekon alustan vastusta 50 prosenttia, mikä vähentää tehohäviöitä yli 15 prosenttia sähköjärjestelmissä verrattuna perinteisiin piikiekkoihin perustuviin ratkaisuihin. Huippuluokan tekoälypalvelinsovelluksissa, joissa kasvavaa energian tarvetta ohjaa korkeampi virtataso, tämä on erityisen tärkeää virranmuunnoksessa, jossa jännitteet on vähennettävä 230 V:sta alle 1,8 V:n prosessorijännitteeseen.

Erittäin ohut kiekkotekniikka tehostaa pystysuoraa tehonjakelusuunnittelua, joka perustuu pystysuoraan Trench MOSFET -tekniikkaan. Tämän ansiosta tehonlinja voidaan vielä lähelle tekoälyprosessoria, mikä vähentää tehohäviöitä ja parantaa yleistä tehokkuutta.

Voittaakseen tekniset esteet kiekkojen paksuuden pienentämisessä 20 mikrometriin luokkaan Infineonin insinöörien oli luotava innovatiivinen ja ainutlaatuinen kiekkojen jauhamismenetelmä, koska metallipino, joka pitää sirun kiekon päällä, on paksumpi kuin 20 mikrometriä. Tämä vaikuttaa merkittävästi ohuen kiekon takapuolen käsittelyyn ja käsittelyyn.

20 mikrometrin ohut kiekkoprosessi perustuu Infineonin olemassa olevaan valmistusosaamiseen ja varmistaa, että uusi teknologia voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin suurivolyymillisiin Si-tuotantolinjoihin ilman, että se lisää valmistuksen monimutkaisuutta, mikä takaa parhaan mahdollisen tuoton ja toimitusvarmuuden.

Tekniikka on jo kvalifioitu ja sitä on käytetty Infineonin DC-DC-muunninpiirien valmistamiseen. Ne on jo toimitettu ensimmäisille asiakkaille.