Nokia laajentaa 5G:tä Taiwanissa

Nokia on allekirjoittanut yhden vuoden 5G-sopimuksen jatkosopimuksen Taiwan Mobilen kanssa parantaakseen Taiwan Mobilen 5G-verkon suorituskykyä ja kapasiteettia sekä päivittääkseen sen 4G/LTE-verkkoa. Tämä lisää verkon kapasiteettia ja kattavuutta TWM:n noin 10 miljoonan asiakkaan tilaajakunnalle.

Sopimuksen myötä Nokia toimittaa Taiwanissa ensimmäistä kertaa laitteita huippuluokan 5G AirScale -portfoliostaan. Toimitukseen sisältyvät Nokian uuden sukupolven modulaariset, suuren kapasiteetin AirScale-pohja-asemat, Habrok 32 ja Osprey 32 Massive MIMO -radiot sekä Remote Radio Head -tuotteet. Näitä laitteita tukee Nokian energiatehokas ReefShark System-on-Chip -teknologia, joka yhdistyy tarjoamaan erinomaista kattavuutta ja kapasiteettia.

Hankkeen puitteissa tuhansia olemassa olevia LTE-tukiasemia modernisoidaan parantamaan energiatehokkuutta ja tukemaan Taiwan Mobilen kestävyystavoitteita. Lisäksi Taiwan Mobile asentaa Nokian IPAA+ -ratkaisun, joka mahdollistaa lisäantennien lisäämisen rajoitetuissa kaupunkitiloissa.

Lisäksi Taiwan Mobile ottaa käyttöön Nokian edistyksellisen Carrier Aggregation -teknologian verkossaan. Tämä teknologia yhdistää radiotaajuuksia merkittävästi suurempien datanopeuksien saavuttamiseksi, tarjoten asiakkaille paremman tiedonsiirron, kapasiteetin ja suorituskyvyn.

Nokia on tehnyt yhteistyötä Taiwan Mobilen kanssa yli 20 vuoden ajan ja on aiemmin toimittanut 2G-, 3G- ja 4G-mobiiliverkkoja, jotka kattavat RAN-, mobiili- ja äänikeskukset. Viime aikoina Nokia on tukenut Taiwan Mobilea sen valtakunnallisen 5G-infrastruktuurin käyttöönotossa, mukaan lukien yli 3 000 uutta tukiasemaa.