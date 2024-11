Maailman ohuin taivuteltava puhelin on yksi vuoden keksinnöistä

Amerikkalainen Time-lehti on valinnut pian päättyvän vuoden parhaat keksinnöt. Joukossa on esimerkiksi robottikirurgiaa ja immersiivistä pelaamista. Laitepuolella mainittujen joukkoon ylsi Honorin Magic V3, joka on maailman ohuin taivuteltava älypuhelin.

Honor esitteli Magic V3 -puhelimensa Berliinin IFA-messuilla syyskuun alussa. Jo Magic V2 viime vuonna oli huomattavan ohut, vain 9,9 millimetriä paksu. Uusi V3 ohentaa laitetta vielä lähes sentillä ja kokoon käännettynä V3 on vain 9,2 millimetriä paksu. Esimerkiksi Samsungin Fold 6 on lähes 3 milliä paksumpi.

Mitä väliä parilla millillä on? Itse asiassa paljonkin. Erityisesti tablettimuotoon avattuna Magic V3 on huomattavan ohut, vain 4,35-millinen. Kun laite painaa 226 grammaa eli vain 8 grammaa iPhone 15 Pro Maxia enemmän, pitää Honoria onnitella uusien materiaalien ja mekaanisen suunnittelun osalta. Magic V3 on yksinkertaisesti upea.

Laihdutuskuuristaan huolimatta V3 on kestävää tekoa. Honorin mukaan runko kestää iskuja 40 kertaa aiempia materiaaleja paremmin. 7,92-tuumainen sisänäyttö kestää naarmuuntumista viisi kertaa aiempia paremmin, ja iskunkestävyys on parantunut 20 prosenttia. Etulasiin on tuotu piinitridipäällyste, joka kestää 10 kertaa aiempia paremmin pudotuksia.

Kestävyyteen panostaminen on hyvä valinta, sillä äärimmäisen kallista laitetta moni varjelee kolhuilta suorastaan sairaalloisesti. Magic V3 onkin ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin, jolle on saatu IPX8-suojaus. Se kestää testien mukaan pudottamisen 2,5 metristä ja pesukoneessa laite pyöri vartin verran vikaantumatta.

Myös Magic V3:n saranaratkaisu on edistyksellinen. Se on vain 2,84 millimetriä paksu ja kestää sertifioidusti 500 000 aukaisemista ja sulkemista.

Ohuus ei juuri näy akkukestossa. Magiv V3:n akku on vain 2,6 millimetriä paksu, mutta siihen on saatu kapasiteettia 5150 milliampeeritunnin verran. Kun virtaa vielä säästetään AI-avusteisesti, toistaa laite videota neljä tuntia iPhone 15 Pro Maxia pidempään. Ei tosin kokonaan tablettimoodissa, sillä avattuna videosta toistettiin 25 prosenttia. Hyvä saavutus silti.