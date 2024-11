Kvanttiyritys IQM on tämän vuoden nopein kasvaja

Deloitte Technology Fast 50 listaa 50 nopeimmin kasvavaa teknologiayritystä Suomessa. Tänä vuonna voittajaksi nousee kvanttitietokoneita kehittävä IQM Finland Oy, joka on kolmen vuoden aikana (2020–2023) kasvanut huimat 22 485 prosenttia.

Toisella sijalla on sähköajoneuvojen latausratkaisuja tarjoava Kempower Oyj ja kolmantena mobiilipeliyritys Metacore Games Oy. Technology Fast 50 -ohjelma listaa yhdeksättätoista kertaa Suomen nopeimmin kasvavat teknologiayritykset. Osana ohjelmaa Deloitte jakoi myös vastuullisuuspalkinto Impact Awardin, jonka nappasi tänä vuonna ohjelmistoyritys Aeromon Oy.

IQM perustettiin vuonna 2018 VTT:n ja Aalto-yliopiston tekemän tutkimustyön pohjalta. Yritys suunnittelee, valmistaa ja toimittaa täyden mittakaavan kvanttitietokoneita ja sovelluksia suurteholaskentakeskuksiin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja yrityksiin.

Yksi IQM:n perustajista on Juha Vartiainen, jonka mukaan yritys on erittäin iloinen tunnustuksesta ja sijoittumisesta Technology Fast 50 -listan kärkeen. - IQM:n tavoitteena on olla edelläkävijä kvanttitietokoneiden kehityksessä ja viedä ala uudelle tasolle kansainvälisesti. Tämä listasijoitus vahvistaa, että olemme oikealla tiellä ja että kvanttitietokoneiden merkitys yhteiskunnalle kasvaa jatkuvasti, Vartiainen sanoo.

Technology Fast 50 -listalla nähdään tyypillisesti paljon ohjelmistoyrityksiä, ja niiden osuus on tänä vuonna pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Historiaa tarkasteltaessa listan kärkipaikoille Suomessa yltäneiden yritysten kasvuvauhti on ollut tasaista, joskin joukkoon mahtuu kaksi erityisen voimakasta kasvupiikkiä. Näistä huimista nousuista ovat vastanneet pelialan yritykset Metacore Games ja Small Giant Games, joiden hurjat kasvuluvut erottuvat tilastoissa. Metacore on yksi harvoista yrityksistä, joka on päässyt listan top3:een useana peräkkäisenä vuotena.