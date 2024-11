Nokia 800 gigabitin ennätysnopeuteen merenalaisessa kaapelissa

Nokia ja Islalink ovat saavuttaneet merkittävän teknologisen läpimurron testattuaan onnistuneesti Nokian kuudennen sukupolven Photonic Service Engine (PSE-6s) -tekniikkaa. 330 kilometrin pituisessa valokuitukaapelissa Italian Crotonen ja Kreikan Prevezan välillä siirrettiin dataa 800 gigabitin sekuntinopeudella.

800G-nopeus on uusi ennätys näin pitkässä kaapelissa. IONIAN-verkko, jonka Islalink on käynnistänyt, on korkean kapasiteetin merenalainen järjestelmä, joka tarjoaa luotettavan ja tulevaisuudenkestävän valokuitureitin Italian ja Kreikan välillä. Verkko yhdistää molemmat maat merenalaisen linkin sekä kahden maayhteyden avulla, joissa hyödynnetään C+L-kaistaa (9,6 THz), mikä varmistaa yhteyden ja varareitin Italian suurimpien kaupunkien (Milano ja Rooma) sekä Kreikan (Ateena ja Thessaloniki) välillä.

Lisäksi 1 Tbps nopeus on onnistuneesti testattu Kreikan molemmilla maareiteillä: eteläisellä reitillä (452 km), Preveza-Ateena, ja pohjoisella reitillä (975 km), Preveza-Thessaloniki-Ateena.

Nokian PSE-6s parantaa verkon suorituskykyä ja vähentää verkon tehonkulutusta jopa 60 % bittiä kohti.