Telia testasi kvanttiavaintenvaihtoa

Telia on ensimmäisenä kaupallisena operaattorina testannut äärimmäisen turvallista kvanttisalaustekniikkaa omassa verkossaan Helsingissä. Viime viikolla toteutettu testi on merkittävä edistysaskel kansallisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomelle kvanttiturvallinen salausverkko.

Kvanttiavainjakelu (QKD, quantum key distribution) on kvanttimekaniikkaan perustuva menetelmä, joka takaa äärimmäisen turvallisen tietoliikenteen. Testi liittyy Suomen kansalliseen hankkeeseen, joka on osa EU EuroQCI-aloitetta. Aloitteen tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuinen kvanttisalausverkko vuoteen 2030 mennessä erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi.

Suomessa kansallista kvanttiturvallista verkkoa kehittää NaQCI.fi-hanke, jota johtaa VTT yhteistyössä CSC:n, Cinian ja Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa. Telian testi on osa hankkeen ensimmäistä vaihetta, jossa rakennetaan julkista koeverkkoa pääkaupunkiseudulle. Vastaavia verkkoja on kehitteillä kaikissa EU-maissa.

Testi toteutettiin Telian Helsingin datakeskuksen auditoidussa verkkoympäristössä ja laitetiloissa. Telia tarjosi käyttöönsä henkilöstön ja olemassa olevan verkon resurssit.

Telian verkkoinfrastruktuurin pääarkkitehti Tero Maaniemen mukaan operaattorille on tärkeää olla mukana hankkeessa, joka palvelee niin Suomen kansallisen turvallisuuden kuin liiketoiminnan tarvetta suojata erityisesti huoltovarmuuskriittistä dataa. - Ilman kokeilemista emme voi tietää, mitä vaatii kvantti-internetin salausavainten vaihto operaattoriverkon yli.

VTT ja CSC hankkivat QKD-yhteyden mahdollistavat laitteet, joita oli aiemmin testattu vain laboratorio-olosuhteissa. Tämä testi toi laitteiston ensimmäistä kertaa kaupalliseen ympäristöön.

Kvanttisalausverkot ovat vastaus kvanttitietokoneiden tulevaisuudessa mahdollistamiin hyökkäyksiin, joissa nykyiset salausmenetelmät voitaisiin murtaa tehokkaasti. Jo nyt hyökkääjät voivat tallentaa tietoliikennettä ja odottaa teknologian kehittymistä, joka sallisi niiden purkamisen. Kvanttisalausta täydentävät uudet PQC-salausalgoritmit (post-quantum cryptography), jotka on suunniteltu kestämään kvanttilaskentaa. CSC:n datakeskusten välillä on jo otettu käyttöön PQC-salattuja yhteyksiä.