LUMI on nyt Euroopan toiseksi nopein supertietokone

Kajaanissa CSC:n tiloissa jylläävä LUMI on sijalla kahdeksan uusimmalla maailman nopeimpien tietokoneiden Top500-listalla, joka julkaistiin SC24-konferenssissa Atlantassa. LUMI putosi odotetusti Euroopan kärkipaikalta, mutta on silti tällä hetkellä Euroopan toiseksi nopein supertietokone Italian Ferrera Erbognoneen asennetun Eni S.p.A -energiayhtiön HPC6-järjestelmän jälkeen.

LUMI-supertietokone saavutti testeissä mitatun HPL-suorituskyvyn (High-Performance Linpack) 379.7 petaflopsia. LUMIa on hyödynnetty tähän menneessä yli 2200 projektissa. Yli puolet sen laskentaresursseista on käytetty tekoälyyn liittyvään tutkimukseen ja innovointiin ja esimerkiksi kotimaiset Poro- ja Viking-mallit on koulutettu LUMIn resursseilla.

Top500-listan kärkisijan vei Lawrence Livermore National Laboratorion El Capitan -supertietokone USA:ssa. LUMI piti paikkansa Euroopan nopeimpana supertietokoneena 30 peräkkäistä kuukautta kesäkuusta 2022 alkaen, jolloin LUMI listattiin Top500-listalle ensimmäistä kertaa.

CSC:n mukaan LUMIn putoaminen Euroopan nopeimman supertietokoneen paikalta oli odotettua ja johtuu nopeasta teknologisesta kehityksestä, jonka myötä markkinoille tulee jatkuvasti entistä tehokkaampia supertietokoneita. Tämä korostaa tarvetta jatkaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteisiä superkoneinvestointeja. Investoinneilla varmistetaan, että eurooppalaisilla tutkijoilla ja yrityksillä on jatkossakin käytettävissään maailmanluokan työkalut, jotka mahdollistavat Euroopan kilpailukyvyn kannalta välttämättömän dataintensiivisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski nostaa LUMIn suorituskykyöä tärkeämmäksi sen, millaisia vaikutuksia järjestelmällä on ollut. - Vuoden alussa tehdyn riippumattoman tutkimuksen mukaan yksi CSC:n suurteholaskentapalveluihin sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle 25–37 euron suoran taloudellisen hyödyn. Tutkijat ja yrityskäyttäjät ympäri Eurooppaa ovat tehneet läpimurtoja LUMIn avulla monilla eri aloilla, kuten suurten kielimallien, digitaalisten kaksosten ja kvanttiteknologian kehittämisessä, Koski muistuttaa.

Tähän mennessä yli 3000 tutkijaa ympäri Eurooppaa on käyttänyt yhteensä yli 280 miljoonaa GPU-noodituntia ja yli 5700 miljoonaa CPU-tuntia LUMIn laskentakapasiteettia. LUMIn kausi alkaa kuitenkin lähestyä loppuaan. Valtion ensi vuoden budjetissa on jo varattu 50 miljoonaa euroa sen seuraajajärjestelmän hankkimiseen.

LUMIn seuraajalla ei ole vielä nimeä, mutta omistaja EuroHPC-konsortio on jo hakenut komission ensimmäisessä haussa, että seuraaja olisi yksi EU:n tulevista AI Factory -tehtaista. Vielä komissio ei ole tehnyt päätöksiä tulevien tekoälytehtaiden sijoituspaikoista.