Nokialta 5G-testiverkko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk hankkii 5G-testiverkon koulutus-, tutkimus- ja kehityskäyttöön. Sen toimittaa Nokia. - 5G-testiverkot ovat osa Nokian tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa, Ecosystem Manage Olli Liinamaa Nokiasta kertoo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi Xamkille luvan 5G-testiverkkoihin Mikkelin ja Savonlinnan kampuksille sekä Saimaa Stadiumille Mikkelissä. 5G-testiverkkoa tullaan hyödyntämään uudenlaisten mobiiliteknologiaa ja langatonta teknologiaa käyttävien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja testaamisessa yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

- Etelä-Savo on maa- ja sisävesipinta-alaltaan suuri maakunta. Siksi verkkoteknologiaa hyödyntäviä tuotteita ja palveluita kannattaa kehittää juuri täällä, projektipäällikkö Jari Handelberg Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sanoo.

- Kiinteiden internet-yhteyksien rakentamisella on alueella rajansa ja hintansa. 5G-yhteyksillä päästään kelvollisiin yhteyksiin huomattavasti edullisemmin.

5G-teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluita, joilla voidaan palvella alueen asukkaita, kotitalouksia ja yrityksiä sekä alueen vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita siellä missä he asuvat, liikkuvat ja tekevät työtä. Xamkin 5G-testiverkko tukee Etelä-Savon yrityksiä ja muita organisaatioita niiden kehittäessä tuotteita ja palveluita alueen älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Hankkeen osarahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston myöntämistä varoista.

Yksi esimerkki Xamkissa jo kehitetystä 5G-teknologiaa ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävästä innovaatiosta on 5G Mökki, viralliselta nimeltään 5G Mokki Tech Space. Kyseessä on puinen, sisäkäyttöön tarkoitettu ”mökki”, jossa on 5G-yhteydet. 5G Mökki tarjoaa vähintään 100 megabitin datanyhteydet, sekä pilvipalvelun lisäksi paikallisen serveriaseman ja reunalaskentakapasiteetin, jotka mahdollistavat 5G Mökki -kohteissa suureen datamäärään perustuvat viiveettömät digitaaliset palvelut.

5G Mökki -innovaatiota on kehitetty yhteistyössä mm. Aalto-yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa. Lisäksi tutkimus- ja kehitystyöhön on osallistunut asiantuntijoita maailman johtavista yliopistoista kuten Stanfordin ylipisto, MIT ja Princetonin yliopisto Yhdysvalloista.