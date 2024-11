Supercellin Paananen Slushissa: Menestyksen jatkaminen vaati organisaation uudistamista

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen avasi Slush-tapahtumassa, miten peliyhtiö uudisti organisaatiotaan vastatakseen kiristyneeseen kilpailuun pelimarkkinoilla. Vuonna 2022 Supercell kohtasi laskusuhdanteen markkinaosuuksissaan, mikä sai Paanasen pohtimaan yhtiön tulevaisuutta ja asemaa maailman johtavana pelinkehittäjänä.

- Jos emme olisi reagoineet, yrityksestä olisi voinut tulla merkityksetön, Paananen totesi. Hänen mukaansa vaihtoehtoja oli kaksi: joko muuttaa yrityksen missio tai uudistaa toimintatapoja. Supercell valitsi jälkimmäisen ja käynnisti laajan organisaatiouudistuksen vuoden 2023 alussa.

Paananen kertoi, että uudistusprosessissa ongelma jaettiin kahteen osaan: live-pelit ja uusien pelien kehitys. Live-pelit, kuten vaikkapa jättihitti Clash of Clans, organisoitiin itsenäisiksi yksiköiksi eli "soluiksi," jotka toimivat kuin omat yrityksensä. Tämä antoi tiimeille täyden vapauden kehittää pelejä ilman keskitettyä johtoa.

Uusien pelien kehityksessä Supercell siirtyi järjestelmällisempään lähestymistapaan. - Emme hyväksy pelejä tai ideoita, vaan keskitymme peliteemojen kehittämiseen, Paananen selitti. Lisäksi tiimien rakentamisesta tehtiin entistä tarkempaa ja tavoitteellisempaa.

Paananen painotti, että yrityksen ytimessä ovat edelleen sen omaleimainen kulttuuri ja pelaajakeskeisyys. - Supercellissä ei ole välikäsijohtajia, vaan päätöksenteko tapahtuu tiimeissä, hän sanoi. Paananen kuvaili itseään “maailman vähiten voimakkaaksi toimitusjohtajaksi” ja totesi, että hänen päätehtävänsä on luoda ympäristö, jossa tiimit voivat kukoistaa.

Hän korosti, että hittipelien kehittäminen vaatii onnea, osaavia tiimejä ja vahvan kulttuurin. - Onneen emme voi vaikuttaa, mutta tiimeihin ja kulttuuriin voimme – ja juuri niihin keskitymme.

Vaikka Paananen ei voinut kommentoida tarkkoja lukuja, hän totesi organisaatiouudistuksen tuottaneen lupaavia tuloksia. Esimerkiksi Clash of Clans tekee edelleen yli miljardin dollarin liikevaihtoa vuodessa, mikä on osoitus live-peliyksiköiden onnistumisesta. Uusien pelien kehityksessä Supercell tavoittelee maailman johtavaa asemaa peliteemojen kehittämisessä.

Paananen kuitenkin muistuttaa, että menestyksen uusiminen on aina haastavaa. - Suurin virhe on yrittää jatkaa samaa, mikä toi aiemman menestyksen. On uskallettava uudistua.

Viesti Slushissa rahoitusta hakeville uusille yrittäjille oli selvä. Menestys vaatii paitsi innovaatioita, myös kykyä tunnistaa ja korjata omat heikkoudet.

- Me olemme velkaa pelaajillemme, Paananen päätti.