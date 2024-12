Yritykset tarvitsevat miljoonia uusia kyberturvaajia

Yritykset ympäri maailman ovat palkanneet jo 5,4 miljoonaa kyberturva-asiantuntijaa, mutta samaan aikaan alalla tarvitaan vielä 4,7 miljoonaa työntekijää lisää turvaamaan organisaatioiden toimintaa. Tämä käy ilmi AltIndex.com-sivuston julkaisemista tiedoista.

Kyberrikollisuuden kustannukset ovat kasvaneet huolestuttavasti ja ylittävät jo 9,2 biljoonan dollarin rajan vuonna 2024. Ennusteiden mukaan summa saattaa nousta peräti 15,6 biljoonaan dollariin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä kasvu tapahtuu, vaikka yritykset investoivat merkittävästi kyberturvan kehittämiseen.

Kyberhyökkäykset, kuten kiristysohjelmat, tietomurrot ja tietojenkalastelu, aiheuttavat miljardien dollareiden vahinkoja organisaatioille. Vahinkoja syntyy muun muassa varastetuista tiedoista, liiketoiminnan keskeytymisestä ja mainehaitoista. Kyberrikollisuuden jatkuvasti laajeneva uhka korostaa kyberturva-ammattilaisten kriittistä roolia.

Vuonna 2024 kyberturva-alan työvoima kasvoi vain 0,1 %, mikä on pienin kasvu kuuteen vuoteen. Samaan aikaan alan työntekijävaje kasvoi peräti 19 %, mikä tarkoittaa, että yritykset tarvitsevat nyt enemmän ammattilaisia kuin koskaan aiemmin. Erityisen suuri tarve on Aasiassa, jossa yritykset kaipaavat 3,3 miljoonaa kyberturvaajaa, mikä on 26 % enemmän kuin viime vuonna. Pohjois-Amerikassa vajetta on puoli miljoonaa työntekijää ja Euroopassa yli 400 000.

ISC2:n tutkimuksen mukaan budjettipula on merkittävin syy kyberturva-alan työvoimapulaan. Lähes 40 % organisaatioista ei pysty täyttämään kyberturvatiimejään riittämättömien määrärahojen vuoksi. Lisäksi monet yritykset kohtaavat vaikeuksia löytää osaavia asiantuntijoita tai tarjota kilpailukykyisiä palkkoja.

Lue lisää täällä.