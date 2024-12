Apple ykkösenä älypuhelinmarkkinoilla

Teknologiajätit Apple ja Samsung ovat kilpailleet älypuhelinmarkkinoiden ykkössijasta lähes 15 vuoden ajan. Vaikka Samsung piti pitkään hallussaan kärkipaikkaa, tammikuussa 2023 Apple kiilasi ohitse ja on siitä lähtien pitänyt paikkansa markkinoiden suurimpana älypuhelinvalmistajana.

Tuoreimmat tilastot Stocklytics.com-sivustolta kertovat Applen päättävän vuoden 2024 vakuuttavalla 27,7 prosentin markkinaosuudella, joka on 4,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin Samsungin vastaava osuus.

Applen menestys perustuu sen lippulaivamallien, erityisesti Pro-versioiden, vahvaan suosioon. Panostamalla huippulaatuisiin ominaisuuksiin ja saumattomaan ekosysteemiin Apple on onnistunut säilyttämään uskollisen asiakaskuntansa ja houkuttelemaan uusia käyttäjiä.

Samalla Apple on pärjännyt kilpailijoitaan paremmin niin toimitusketjujen haasteiden hallinnassa kuin markkina-asemansa kasvattamisessa strategisesti tärkeillä alueilla, kuten Intiassa. Näiden tekijöiden ansiosta yhtiö on pystynyt säilyttämään jo kahden vuoden ajan paikkansa maailmanlaajuisten älypuhelinmarkkinoiden kärjessä.

Statcounteri mukaan Apple saavutti marraskuussa 27,7 prosentin markkinaosuuden, mikä merkitsee jo 24. perättäistä kuukautta markkinajohtajana. Tämä lukema on vain hieman alhaisempi kuin Applen kaikkien aikojen ennätys, joka oli 29,2 prosenttia joulukuulta 2021.

Samsung, joka oli markkinajohtaja vielä joulukuussa 2022, on kokenut merkittävää laskua viime vuosina. Yhtiön markkinaosuus oli marraskuussa 23,2 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin sen vuoden 2019 huippulukema 33 %.

Samsungin ja Applen välinen toimituserojen kuilu on kaventunut merkittävästi. Vuoden 2024 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Apple toimitti noin 151 miljoonaa älypuhelinta, vain 20 miljoonaa vähemmän kuin Samsung, mikä on pienin ero näiden kahden jättiläisen välillä historian aikana.

Vaikka Apple ja Samsung dominoivat edelleen globaaleja markkinoita, kiinalaiset brändit, kuten Xiaomi, Oppo, Vivo ja Realme, ovat kasvaneet merkittävästi. Näiden valmistajien kilpailukyky perustuu tehokkaisiin ja edullisiin puhelinmalleihin, jotka houkuttelevat erityisesti hinta-laatusuhdetta arvostavia kuluttajia.

Xiaomi on nykyisin maailman kolmanneksi suurin älypuhelinvalmistaja 11 %:n markkinaosuudellaan, joka on yli kaksinkertaistunut seitsemässä vuodessa. Myös Vivo (5,9 %), Oppo (5,7 %) ja Realme (4,1 %) ovat nostaneet osuuttaan merkittävästi. Sen sijaan Huawei, joka hallitsi vielä neljä vuotta sitten 10 %:n markkinaa, on kokenut jyrkän pudotuksen vain 2,5 %:iin.

