EU haastaa Elon Muskin Starlinkin uudella IRIS²-satelliittiverkolla

Euroopan unioni ottaa merkittävän askeleen avaruusteknologian kehittämisessä allekirjoittamalla sopimuksen uuden IRIS²-satelliittijärjestelmän toteuttamisesta. Tämä 290 satelliitin verkko on suunniteltu vahvistamaan Euroopan itsenäisyyttä ja turvallista yhteydenpitoa.

Samalla IRIS² haastaa suoraan Elon Muskin Starlink-verkon. IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on EU:n kolmas lippulaivahanke, jonka tavoitteena on vastata pitkäaikaisiin turvallisuuden, resilienssin ja teknologisen riippumattomuuden haasteisiin.

IRIS² tarjoaa turvalliset yhteyspalvelut EU:n jäsenvaltioille ja viranomaisille ja nopean laajakaistan yksityisyrityksille ja kansalaisille. IRIS²-hankkeen toteutuksesta vastaa SpaceRISE-konsortio, johon kuuluu Euroopan johtavia satelliittioperaattoreita, kuten SES SA, Eutelsat SA ja Hispasat S.A. Lisäksi mukana ovat merkittävät alihankkijat, kuten Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space ja Deutsche Telekom. Yhteistyö korostaa kilpailukykyä ja innovatiivisuutta, varmistaen myös pk-yritysten ja uusien toimijoiden osallistumisen.

12-vuotinen sopimus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, jossa EU toimii ensisijaisena asiakkaana. Rahoitus tulee EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) julkisista sijoituksista sekä SpaceRISE-konsortion yksityisistä investoinneista. Verkon kokonaisbudjetti on 10,6 miljardia euroa.

Hanke on siinä mielessä erittäin tärkeä, että kriittiset yhteydet eivät voi perustua amerikkalaisen yrityksen verkkoon. Muskin Starlinkistä on jo nähty, että sen toiminta voi olla poukkoilevaa, mikä selittynee omistajan omaperäisyydellä.