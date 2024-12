Suomessa on Pohjoismaiden hitain kiinteä netti

Ranskalainen verkon nopeuksia mittaava nPerf ei anna Suomelle mitalisijaa Pohjoismaiden kiinteän verkkon mittauskisassa. Suomi on hitaampi kuin Tanska, Ruotsi tai Norja. Tanskaan tulee eroa keskimäärin 45,5 megabittiä sekunnissa liittymää kohti.

Tammi-maaliskuun aikana nPerf teki Suomessa yhteensä 12 651 internet-nopeustestiä. Ruotsissa mitattiin yhteys 13 874 kertaa, Norjassa 11 037kertaa ja Tanskassa 9 159 kertaa. Mukana oli nyt myös Viro, jossa tehtiin 7 571 testiä.

Testit suoritettiin kunkin maan kansalaisten toimesta todellisissa olosuhteissa. nPerf-testi on ilmainen palvelu, joka on saatavilla maailmanlaajuisesti.

Pohjoismaista nopein kiinteä netti on Tanskassa, jossa liittymien keskinopeus on 174 megabittiä sekunnissa. Ruotsissa latausnopeus on 166 megabittiä sekunnissa ja Norjassa 164 megabittiä sekunnissa. Suomen lukema on mittausten perusteella 128,5 megabittiä sekunnissa.

Tanskassa kiinteä nettiyhteys on 81 megabittiä sekunnissa nopeampi kuin vertailen viimeiseksi jääneessä Virossa, jossa data valuu verkosta 93 megabitin sekuntinopeudella. Maiden nopeuseroista huolimatta kaikki ylittävät keskimäärin 25 Mb/s, mikä tekee näistä nopeuksista erinomaisia ja mahdollistaa esimerkiksi 4K-suoratoistopalveluiden käytön.