Nokialla jo 7000 5G-essentiaalipatenttien perhettä

Nokia ilmoitti tänään saavuttaneensa merkittävän rajapyykin, kun sen 5G-teknologiaan essentiaaleiksi julistettujen patenttiperheiden määrä on ylittänyt 7000. Yhtiön keskeiset keksinnöt, kuten innovaatiot 5G-radioiden protokollasuunnittelussa, 5G-turvallisuudessa ja käyttöliittymäteknologioissa määrittelevät, miten älypuhelimet, älyautot ja muut yhdistetyt laitteet kommunikoivat 5G-verkkojen kanssa.

Nokia Technologiesin vt. johtaja Patrik Hammarénin mukaan vahva tutkimus asettaa Nokian eturintamaan, kun kehitetään 5G:n seuraajaa. - Aktiivinen standardointityömme tuo meidät eturintamaan myös tulevan 6G:n standardoinnissa, joka käynnistyy myöhemmin tänä vuonna.

Nokian laaja patenttisalkku perustuu yli 150 miljardin euron investointeihin tutkimukseen ja kehitykseen sekä standardointiin vuodesta 2000 lähtien. Patenttisalkkuun kuuluu yli 20 000 patenttiperhettä, joista jokainen voi sisältää useita yksittäisiä patentteja. Nokian patentoituja teknologioita on lisensoinut yli 250 yritystä, ja niitä käytetään kaikissa matkapuhelinverkoihin yhdistetyissä laitteissa.

Essentiaalipatenteiksi katsotaan tekniikoita, joita ilman jotakin tekniikkaa ei voida käyttää. 5G-tekniikassa kuusi keskeistä kehittäjäyritystä pitää halussaan kuusi yritystä. Kaikkiaan tällaisia patenttiperheitä on 75-80 tuhatta. Määrä on selvästi suurempi kuin edeltävällä 4G-tekniikalla, jossa essentiaalipatenttiperheiden määräksi on arvioitu noin 24 tuhatta.