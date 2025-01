Qualcommille ainakin erävoitto Arm:n kanssa

Qualcomm julistaa itsensä voittajaksi kiistassa Armin kanssa sen jälkeen, kun valamiehistö antoi päätöksen kahdessa kolmesta ratkaistavasta kysymyksestä. Tuomari ei salli uutta oikeudenkäyntiä ennen kuin yritykset ovat keskustelleet sovittelijan kanssa.

Qualcommin nykyinen lisenssisopimus Armin kanssa kattaa uudet prosessorit, joissa on Nuvian yritysoston teknologiaa. Lisäksi Qualcomm ei ole rikkonut sitä sopimusta, joka Nuvialla oli Armin kanssa. Tämän totesi lopulta valamiehistö 21. joulukuuta kiistassa Armin ja Qualcommin välillä, joka alkoi vuonna 2022.

Mahdollisesti Nuvia on voinut rikkoa sitä sopimusta, joka Armilla ja Nuvialla oli ennen kuin Qualcomm osti Nuvian vuonna 2021. Tässä asiassa valamiehistö ei voinut päästä yksimielisyyteen. Täten Arm katsoo, että kiista on edelleen umpikujassa. Tuomari on kuitenkin ohjeistanut osapuolia hakemaan sovittelua ennen kuin kiista voidaan avata uudelleen.

Kiistan taustalla on startup-yritys Nuvia – entisten Applen siruinsinöörien perustama – joka kehitti oman toteutuksensa Armin CPU-arkkitehtuurista samalla nimellä. Se menestyi niin hyvin, että Qualcomm, johtava mobiiliprosessorien valmistaja, osti Nuvian 1,4 miljardilla dollarilla vuonna 2021 ja on sen jälkeen sisällyttänyt Nuvian ratkaisut omiin siruihinsa.

Arm katsoo, että Qualcommilla ei ollut oikeutta tehdä tätä ilman olemassa olevien sopimusten uudelleenneuvottelua yritysten välillä. Armin mukaan Qualcomm manöversi itselleen satoja miljoonia dollareita alhaisempia lisenssimaksuja Nuvian ostamisen kautta.

Mobiiliprosessorivalmistaja Qualcomm on ollut monien vuosien ajan yksi Armin tärkeimmistä asiakkaista ja jatkaa sitä edelleen, kun Arm tällä hetkellä laajenee uusille, tekoälyn määrittämille markkinoille.

Samaan aikaan Qualcomm on kilpailija, koska Arm ei ainoastaan lisensoi standardiarkkitehtuuriaan, vaan myös omia toteutuksiaan tästä standardista. Joka kerta kun Qualcommin Arm-prosessorit Qualcommin ytimillä paranevat, ne voittavat markkinaosuutta Armin ytimille rakennetuista Arm-prosessoreista.

Arm panostaa tällä hetkellä voimakkaasti omien Arm-ytimiensä levittämiseen useammille asiakkaille ja on onnistunut tässä hyvin laskemalla Arm-prosessoreiden suunnittelun kynnystä referenssirakenteiden ja uusien työkalujen avulla.

Kun Nuvia perustettiin vuonna 2019, suunnitelmana oli kehittää Arm-palvelinprosessoreita datakeskuksiin. Nuvian kehittämän Arm-CPU:n nimi on Oryon (aiemmin "Phoenix").

Qualcomm osti Nuvian käyttääkseen Oryonia korvaajana omalle ytimelleen Kryo, jonka Qualcommin toimitusjohtaja katsoi, ettei se pysty kilpailemaan riittävän hyvin Applen kanssa, erityisesti Applen kannettavien tietokoneiden prosessoreiden osalta. Hän uskoi, että Nuvian osto maksaisi itsensä nopeasti takaisin Oryon-pohjaisen kannettavan tietokoneen prosessorin kautta.

Asiasta raportoi Elektroniktidningen Ruotsissa.