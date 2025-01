6G-tutkimus toi tunnustukset oululaisprofessoreille

Oulun yliopiston professorit Aarno Pärssinen ja Mika Ylianttila ovat saaneet kansainvälisesti arvostetun IEEE Fellow -arvonimen. Tämä maailman johtavan teknologiajärjestön myöntämä tunnustus annetaan vain alle 0,1 prosentille IEEE:n jäsenistä vuosittain, ja se perustuu poikkeuksellisiin ansioihin teknologian kehittämisessä.

Molemmat professorit työskentelevät Suomen Akatemian 6G-lippulaivaohjelmassa. IEEE Fellow -nimitys korostaa Suomessa tehtävän langattoman tietoliikenteen tutkimuksen korkeaa tasoa. Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksessa (Centre for Wireless Communications, CWC) työskentelee nyt viisi IEEE Fellow -arvonimen saanutta tutkijaa, mikä on poikkeuksellinen saavutus kansainvälisesti. Suomessa arvonimen on historian aikana saanut vain noin 30 tutkijaa.

Aarno Pärssinen, joka toimii professorina CWC:n radioteknologiat-yksikössä, on keskittynyt RF-teknologioihin, kuten integroituun piirisuunnitteluun ja antenniratkaisuihin. Hänen työnsä painopisteenä ovat erityisesti 6G:n innovatiiviset RF-järjestelmät. Pärssisen työryhmä on kehittänyt ratkaisuja, jotka ulottuvat mmW-taajuusalueilta 300 GHz:n taajuuksiin, yhdistäen teorian ja kokeellisen tutkimuksen.

Mika Ylianttila puolestaan johtaa verkkojen tietoturvaan keskittyvää NetSEC-tutkimusryhmää. Hän on ollut mukana kehittämässä 5G- ja 6G-järjestelmien tietoturvaa, tekoälyä hyödyntäviä puolustusmekanismeja sekä lohkoketjutekniikoiden soveltamista.

Oulun yliopiston CWC-tutkimuskeskus on saanut viime vuosina runsaasti kansainvälistä huomiota. IEEE Fellow -nimityksiä ovat aiemmin saaneet professorit Matti Latva-aho (2024), Guoying Zhao (2022), Mehdi Bennis (2021), Markku Juntti (2020) ja Matti Pietikäinen (2011).