Amerikkalainen maksaa paljon enemmän mobiilidatasta

Mobiilidatan kulutukseen käytetyt summat ovat kasvaneet hurjasti digitaalisten alustojen, IoT-laitteiden ja älypuhelimien lisääntyneen käytön myötä. Vuonna 2024 mobiilidataan käytettiin maailmanlaajuisesti 641 miljardia dollaria, ja tämän luvun odotetaan kasvavan vielä 30 miljardilla dollarilla tänä vuonna. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia, ja amerikkalaiset maksavat mobiilidatastaan selvästi eniten.

Stocklyticsin keräämien tietojen mukaan Yhdysvalloissa keskimääräinen mobiilidatakulutus henkilöä kohden on ennusteiden mukaan lähes 430 dollaria vuonna 2025, mikä on 15 dollaria enemmän kuin edellisenä vuonna ja 100 dollaria enemmän kuin vuonna 2018. Tämä on neljä kertaa maailman keskiarvoa enemmän.

Eurooppaan verrattuna jenkit maksavat kaksi kertaa enemmän mobiilidatastaan ja aasialaisiin verrattuna peräti seitsemän kertaa enemmän. Vaikka Yhdysvallat on mobiilidatakulutuksen kärkisijoilla, se ei ole kallein maa. Norjassa odotetaan, että henkilökohtainen mobiilidatakulutus nousee peräti 503 dollariin vuonna 2025 – viisi kertaa maailman keskiarvoon verrattuna. Kanada, Sveitsi ja Arabiemiirikunnat seuraavat läheltä, kulutuksen ollessa noin 490 dollaria per henkilö.

Suomessa mobiilidatan käyttö on maailman huippuluokkaa, ja suomalaiset operaattorit tarjoavat kilpailukykyisiä hintoja rajattomille datapaketeille. Esimerkiksi vuoden 2024 tammi-kesäkuussa DNA:n asiakkaat käyttivät keskimäärin 55,4 gigatavua dataa kuukaudessa liittymää kohden, mikä on Euroopan korkeimpia lukuja.

Mobiilidatan gigatavukohtainen hinta Suomessa on myös erittäin edullinen. Vuonna 2021 Suomi sijoittui maailmanlaajuisesti 48. sijalle, keskimääräisen hinnan ollessa 0,52 dollaria gigatavulta.

Suomalaiset operaattorit tarjoavat rajattomia datapaketteja, joiden hinnat vaihtelevat liittymän nopeuden mukaan. Vuoden 2025 alussa edullisimmat rajattoman netin sisältävät liittymät maksoivat noin 17 eurosta ylöspäin kuukaudessa, mutta nopeammat yhteydet nostivat hintaa yleensä 25–30 euroon kuukaudessa operaattorista riippuen.

Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, että suomalainen kuluttaa mobiilidataan keskimäärin noin 20–30 euroa kuukaudessa, mikä vuositasolla tarkoittaa noin 240–360 euroa. Tämä on huomattavasti edullisempaa verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa mobiilidatan vuosikulutuksen on arvioitu olevan noin 430 dollaria vuonna 2025.

