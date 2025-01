Nyt myyntiin tullut OnePlus 13R riittää useimmille

OnePlus on tänään aloittanut uuden 13R-mallin myynnin, viikko 13-huippumallin jälkeen. Kyse on mielenkiintoisesta tehopakkauksesta, joka 12 + 256 gigatavun muisteilla maksaa 749 euroa.

OnePlussan 13-sarjan laitteiden välillä on useita merkittäviä eroja. Näkyvin ero löytyy laitteen suorituskyvystä. OnePlus 13 käyttää uusinta Snapdragon 8 Elite -piirisarjaa, kun taas 13R:ssä hyödynnetään edellisen sukupolven Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarjaa. Se ei tuo aivan markkinoiden parasta tehoa, mutta on edelleen erinomainen moottori.

Näyttöteknologiassa molemmat mallit käyttävät AMOLED-paneeleja, mutta OnePlus 13 tarjoaa tarkemman QHD+-resoluution (3168 x 1440) ja kirkkaamman näytön, kun taas 13R:n näyttö rajoittuu FHD+-tarkkuuteen (2780 x 1264). Näyttöjen kokoero on marginaalinen, mutta 13:n kirkkaus ja yksityiskohtaisuus tekevät siitä erottuvan. Eron näkee, mutta 13-huippumallin ruutu saattaa olla tähän asti paras, mitä markkinoille on tuotu.

Kamerajärjestelmissä on myös isoja eroja. OnePlus 13:sta löytyy kolmoiskamera, jossa on kolme 50 megapikselin kennoa (pää-, ultralaajakulma- ja telekamera) sekä 3x optinen zoom. 13R:ssä ultralaajakulma- ja telekamerat ovat vähemmän kehittyneitä, ja telekameran optinen zoom jää 2x:ään.

Akkujen osalta molemmat mallit sisältävät 6000 mAh:n kapasiteetin, mutta latausominaisuuksissa on eroja. OnePlus 13 tukee sekä 100 W pikalatausta että 50 W langatonta latausta, kun taas 13R:ssä langaton lataus puuttuu kokonaan, ja pikalataus rajoittuu 80 wattiin. Käytännössä ero on marginaalinen, mutta joillekin langattoman latauksen puuttuminen on oikea puute.

Designiltaan 13R on kulmikkaampi, mikä miellyttää toisia käyttäjiä. Isonveljen tapaan laite on fyysisesti suurikokoinen, mikä voi olla ongelma, jos kädet eivät ole kovin kookkaat. Etulasi on uutta Gorilla Glass 71-tyyppiä, tiettävästi ensimmäistä kertaa missään laitteessa. Alumiininen kehys tuo laitteeseen premium-tuntua, mitä tämän hintaluokan laitteessa pitääkin olla.

Rakenne- ja kestävyysominaisuuksissa OnePlus 13 on selkeämmin premium-tason laite. Siinä käytetään Ceramic Guard -lasisuojaa, ja se on IP68/IP69-luokiteltu, mikä tarkoittaa korkeampaa veden- ja pölynkestävyyttä. 13R käyttää Gorilla Glass 7 -suojaa ja on IP65-luokiteltu, mikä tarjoaa perussuojan roiskeita vastaan, mutta ei yhtä suurta kestävyystasoa.

OnePlus 13R tarjoaa kuitenkin monia huippumallista tuttuja ominaisuuksia huomattavasti alhaisemmalla hinnalla. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon kuluttajille, jotka etsivät erinomaista hinta-laatusuhdetta. Useimmille käyttäjille 13R riittää paremmin kuin hyvin.