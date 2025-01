Kiinalaiset verkkolaitteet katoamassa Euroopasta

Euroopan maat etenevät vauhdilla 5G-verkkojen käyttöönotossa, mutta samalla keskustelu kiinalaisten verkkolaitevalmistajien, kuten Huawein ja ZTE:n, roolista Euroopan telekommunikaatioverkoissa kiihtyy. Strand Consultingin tuoreen raportin mukaan EU-maiden turvallisuustoimenpiteet ja "EU:n 5G-työkalupakki" ovat asettamassa kiinalaiset valmistajat taka-alalle, mutta täysin ne eivät ole kadonneet.

“The Market for 5G RAN in 2024: Share of Chinese and Non-Chinese Vendors in Europe” -raportti korostaa, että Euroopassa ei ole tehty täydellistä kiinalaislaitteiden poistamista (ns. "rip and replace"). Sen sijaan vanhaa laitekantaa korvataan asteittain uusilla, turvallisemmiksi katsotuilla vaihtoehdoilla. Tämä prosessi voi kestää vuosia, sillä laitteiston uusiminen liittyy usein laajempiin teknologiapäivityksiin, kuten siirtymään 4G:stä 5G:een.

Esimerkiksi Saksassa, joka vastaa viidenneksestä Euroopan RAN-markkinoista, kiinalaisvalmistajien laitteiden korvaaminen on ollut hidasta maan Kiina-myönteisen politiikan vuoksi. Tämä hidastaa koko Euroopan keskimääräistä siirtymää pois kiinalaisvalmistajien laitteista.

Strand Consulting nostaa esiin kahdeksan merkittävää riskiä, joita kiinalaisvalmistajien laitteiden käyttö aiheuttaa 5G-verkoissa. Näitä ovat muun muassa mahdollisuus, että Kiina hyödyntää laitteiden ohjelmistoja vakoiluun tai kriittisen infrastruktuurin häirintään. Lisäksi raportti viittaa Kiinan läheisiin suhteisiin Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa, mikä lisää huolta tietoturvasta.

EU:n 5G-työkalupakki pyrkii vastaamaan näihin riskeihin asettamalla teknisiä ja strategisia turvallisuusvaatimuksia 5G-laitteille. Kesäkuuhun 2023 mennessä 24 EU-maata oli ottanut työkalupakin käyttöönsä, mutta vain 11 maata oli ryhtynyt konkreettisiin toimiin korkean riskin valmistajien rajoittamiseksi.

Raportti huomauttaa, että turvallisuustoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa korkeampiin vakuutusmaksuihin, heikentyneeseen maineeseen ja osakkeenomistajien menetyksiin. Strand Consultingin mukaan kiinalaisvalmistajien laitteet ovat usein hintakilpailukykyisiä, mutta niiden käyttöön liittyy kasvavia turvallisuusriskejä, jotka heikentävät niiden todellista arvoa.

Samalla kiinalaisvalmistajien mahdollinen syrjäyttäminen Euroopan markkinoilta voi hyödyttää länsimaisia valmistajia, kuten Nokian ja Ericssonin kaltaisia yrityksiä, jotka ovat vahvistamassa asemaansa alueella.

Vaikka EU:n toimet ovat selvästi vähentäneet kiinalaisvalmistajien vaikutusta, raportti korostaa, että täysin turvallinen siirtymä vaatii jatkuvaa poliittista ja taloudellista panostusta. Strand Consultingin analyysi tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten EU-maat ja operaattorit voivat navigoida tässä monimutkaisessa turvallisuus- ja liiketoimintaympäristössä.

Eurooppa on asettanut verkkojen turvallisuuden etusijalle, mutta kiinalaisvalmistajien pitkäaikainen läsnäolo tarkoittaa, että siirtymä on hidasta. Tämä asettaa paineita paitsi operaattoreille myös poliittisille päättäjille, joiden on varmistettava, että riskit minimoidaan tehokkaasti.