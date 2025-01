Tamperelaisyrityksellä tärisyttävä lanseeraus CES-messuilla

Tampereella toimiva DSPeaker mullisti matalataajuisten äänien kokemuksen esittelemällä uuden ShakEQ-tuotteen Las Vegasin CES-messuilla. Uutuus tarjoaa täysin uudenlaisen tavan hyödyntää bassoshakereita, tuoden elokuvien, musiikin ja pelien immersiivisyyden uudelle tasolle.

ShakEQ optimoi ääni- ja tärinäelementtien (bassoshakerien) toiminnan. Se muuntaa äänisignaalin lähes mistä tahansa äänilähteestä sopivaksi matalataajuisille värähtelijöille, tarjoten aiempaa tarkemman ja henkilökohtaisemman kokemuksen. Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi kotiteattereissa ja pelikäytössä yhdessä kuulokkeiden kanssa, mikä lisää erityisesti videopelien immersiivisyyttä.

DSPeaker on suunnannut huomionsa kolmeen keskeiseen markkinasegmenttiin: musiikkiin, elokuviin ja peleihin. Jokaisella on omat haasteensa matalien taajuuksien toistossa, erityisesti kuulokkeita käytettäessä. Kuulokkeet eivät kykene välittämään matalien taajuuksien aiheuttamaa fyysistä tunnetta, mikä vähentää kuuntelukokemuksen luonnollisuutta.

ShakEQ poistaa nämä ongelmat. Se yhdistetään äänilähteen ja bassoshaker-vahvistimen väliin, ja älykäs kalibrointijärjestelmä säätää värähtelyt tarkasti kuuntelijan kehon mukaan. Käyttäjä istuu aluksi anturialustalle, jonka avulla laite analysoi ja optimoi järjestelmän toiminnan poistamalla ei-toivotut resonanssit. Lisäksi ShakEQ:ssa on dynaaminen alueoptimointi, joka vahvistaa matalien signaalien vaikutusta ilman, että voimakkaiden äänten terävyys kärsii.

ShakEQ:n mukana tulee kolme valmista esiasetusta musiikille, elokuville ja peleille, minkä lisäksi käyttäjät voivat luoda omia asetuksiaan. Tuote myös parantaa ääniraitojen sisältöä basson taajuusmuuntimella, joka tuo lisää matalia taajuuksia kohtiin, joissa niitä ei luonnollisesti esiinny. Tämä lisää erityisesti elokuvien ja pelien todentuntuisuutta.

DSPeakerin mukaan ShakEQ mahdollistaa bassoshakerin asentamisen lähes mihin tahansa paikkaan ilman resonanssiongelmia. Laitteen avulla voidaan hyödyntää tehokkaimpia värähtelijöitä, jotka yleensä kärsivät rajoitetusta dynaamisesta alueesta ja ei-toivotuista resonansseista.

ShakEQ on luvattu markkinoille vielä vuoden 2025 alkupuolella. Toimitusjohtaja Teppo Kareman mukaan demo CES-messuilla aiheutti testaajissa voimakkaita reaktioita. - Kun videomme merellisen maiseman ukkonen täräytti kehoon, erityisesti naisilta pääsi ajoittain äänekäs kirkaisu, joka tietenkin houkutteli ihmettelijöitä lisää. Toinen esimerkkivideomme oli vuoristorata, jossa istuimen pyörien rullaus tuotti ShakEQ:n kanssa hyvin realistisen kokemuksen, Karema kertoo,

DSPeaker on mikropiirejä suunnitteleman VLSI Solution Oy:n aputoiminimi. Kareman mukaan kuluttajille tarkoitetut tuotteet myydään DSPeakerin alla, mikropiirit VLSI:n nimellä. - Osa kehittäjistämme on keskittynyt kokonaan DSPeaker-projekteihin ja osa jakaa VLSI:n mikropiirituotannon kanssa yhteisiä resursseja. DSPeaker käyttää VLSI:n suunnittelemia ja tuottamia mikropiirejä. Ohjelmistokehityksessä voimme hyödyntää yhteisiä resursseja, Teppo Karema kuvaa.

ShaEQ:n algoritmit ovat DSPeakerin koodaajien käsialaa. Kehitystyö on vienyt noin viisi vuotta. - Suurin haaste oli kehittää luotettava menetelmä mitata täristimen vaste ihmisen kehoon siten, että kaikki mahdollinen välillä oleva materiaali on mukana mittauksessa. Kun saimme sen tehtyä, mittausten avulla syntyi selkeä kuva siitä mitä on syytä parantaa ja laitteen kaksi muuta algoritmia pureutuvat näihin. Meillä on kaksi patenttia aiheesta hakemusvaiheessa, Karema jatkaa.

Lanseerausta CES-messuilla hän pitää isona menestyksenä. - Sen voin jo nyt sanoa, että DSPeaker tuotteita nähdään tulevaisuudessa merkittävissä määrin myös Skandinavian ja Saksan ulkopuolella.

Kenelle bassotäristin sitten on tarkoitettu? Vegasin demo oli ensisijaisesti suunnattu sellaisille, joilla on täristin jo käytössä kotiteatterissa. Kareman mukaan näitä harrastajia on pelkästään USA:ssa ainakin parisataa tuhatta. - Lisäksi demomme oli kiinnostava niille, jotka etsivät "lisäpuhtia" kotiteatterin bassoille tai jotka pelaavat kuulokkeet päässä istuen nojatuolissa tai sohvalla.

Messuilta otetussa kuvassa ShakEQ-laite näkyy television alla. Laite vaihtoi tilaansa ohjatusti, jolloin sama lyhyt video voitiin toistaa sekä ShkEQ päällä ja ilman sitä. Ero oli näin ilmeinen ja hellpo huomata.

- Demomme rakennetiin Las Vegasissa kahdessa päivässä. Kävimme Ikeasta ostamassa sohvan, johon täristimet ruuvattiin kiinni. Videota pyöritti PC, jonka ääniraita jaettiin kuulokkeille ja ShakeEQ:lle. ShakEQ:n ulostulo kytkettiin kahdelle 1000 watin vahvistimelle, jotka ajoivat kuutta täristintä. Potkua tällä asetelmalla oli ”vegasmaisesti”, Karema päättää.