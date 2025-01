VTT hakee uutta toimitusjohtajaa - Vasaran kautta pidetään onnistuneena

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara on päättänyt siirtyä yhtiön ulkopuolelle kesäkuun lopussa. Vasara on johtanut VTT:tä erittäin menestyksekkäästi yhdeksän vuotta. Vasara jatkaa toimitusjohtajana kesäkuun loppuun saakka. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistynyt.

VTT:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen kuvaa Vasaran kautta VTT:ssä menestykseksi. - Antti Vasaran johdolla VTT on menestynyt useilla mittareilla ja noussut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suunnannäyttäjäksi Suomessa ja merkittäväksi vaikuttajaksi koko Euroopassa. VTT on onnistunut tarttumaan toimintaympäristön muutosten tuomiin mahdollisuuksiin ja kasvattamaan kaupallista toimintaansa keskeisillä globaaleilla markkinoilla hyvin haastavina aikoina.

VTT:n haastelähtöisen tutkimustyön vaikuttavuus ja henkilöstön tyytyväisyys ovat kehittyneet selvästi. Yhtiö onnistuu houkuttelemaan uusia osaajia kansainvälisestikin merkityksellisen työn pariin. VTT:n omaan tutkimustyöhön pohjautuvia spin-off-yrityksiä on syntynyt paljon aiempaa enemmän, ja niiden keräämä rahoitus kaikista Suomen start-up-sijoituksista on viimeisten vuosien aikana ollut lähes 10 prosenttia. VTT:n asiakkaat ovat nopeammin kasvavia ja kasvuun investoivia yrityksiä, ja asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla.

Vasara sanoo itse olevansa kiitollinen vuosistaan VTT:llä ja onnellinen siitä, mitä talossa on yhdessä VTT:läisten, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa saatu aikaan. - Haluan kiittää sekä VTT:n hallitusta että Suomen valtiota omistajana luottamuksesta ja rohkeasta tuesta muutosmatkan varrella. VTT on ainutlaatuinen organisaatio täynnä huippuosaajia, joiden kanssa työ on ollut erityisen antoisaa.

Jatkossa Vasara sanoo haluavansa keskittyä aiempaa enemmän kasvuyritysten kehittämiseen ja rahoittamiseen. - Aluksi tulen tekemään työtä kasvuyrityksissä hallituksen jäsenenä, Vasara summaa.