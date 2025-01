Lippulaivat ovat tärkeitä malleja kännykkävalmistajalle

Samsungilla on vahva asema Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Maajohtaja Mika Engblomin mukaan S24-sarjaa myytiin viime vuonna 80 tuhatta kappaletta. Uudelta, juuri myyntiin tulevalta S25-sarjalta odotetaan jopa parempaa selvästi edistyneiden tekoälyominaisuuksien ansiosta.

Kaikkiaan Suomessa myytiin viime vuonna 1,8 miljoonaa älypuhelinta. Niistä 41 prosenttia eli 715 tuhatta oli Samsung-merkkisiä. S-sarjan huippumallien osuus oli noin 15 prosenttia kokonaismyynnistä. Toki rahallisesti niissä on paras kate, Engblom muistutti.

Globaalisti älypuhelinmarkkinoiden kehitys näyttää tänä vuonna hidastuvan vuoden 2024 vahvaan kasvuun verrattuna, sillä kuluttajat päivittävät laitteitaan harvemmin ja aiempi patoutunut kysyntä on osittain jo täyttynyt. Markkinoiden odotetaan kuitenkin kasvavan 4,6 % ja yltävän 1,3 miljardiin laitteeseen toimituksissa.

Premium-laitteissa kasvuksi ennustetaan 6,3 prosenttia, kun generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen yleistyy älypuhelimissa. Samaa sanoo Engblom. - Lippulaivapuhelimissa vaihtoväli on yksi vuosi.

Samsung on panostanut tekoälyratkaisuihin, kuten Galaxy AI -ominaisuuksiin, ja tämä voi tarjota etulyöntiaseman tulevaisuuden kilpailussa. Korealaisvalmistajalla on haasteita kiinalaisten valmistajien, kuten Xiaomin, Oppon ja Vivo, kanssa, jotka hallitsevat erityisesti edullisten ja keskihintaisten laitteiden markkinoita. Näiden valmistajien kasvu on ollut erityisen voimakasta Afrikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Kiinalaiset merkit, kuten Xiaomi, Oppo ja Vivo, hallitsevat nyt 56 % maailman älypuhelintoimituksista. Nämä merkit ovat valloittaneet erityisesti keskiluokan ja edullisten laitteiden markkinat. Kalliimmissa laitteissa kisaa käydään Applen kanssa ja ainakin tällä hetkellä Samsung tarjoaa enemmän tekoälyä käyttäjilleen.

Uusi Galaxy S25-sarja on raudaltaan hienoa, mutta design on uudistunut hyvin konservatiivisesti, jopa varovaisesti. Tämä on tietysti ymmärrettävää, valmistajat eivät halua riskeerata asemaansa premium-puolella. Applenkin voidaan karrikoidusti sanoa teheneen alkuperäisesti iPhonesta tusinan verran iteraatioita.

Konservatiivisuus voi olla myös riski, sillä kiinalaisvalmistajat ovat valmiimpia kokeilemaan uusilla innovaatioilla.