Ruotsalaiset kehittivät uuden välimuistin supertietokoneisiin

Ruotsalaiset tutkijat ovat kehittäneet uuden teknologian, joka parantaa merkittävästi supertietokoneiden suorituskykyä. Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt innovatiivisen välimuistiratkaisun, joka nopeuttaa tietokoneiden tietojen käsittelyä ja tekee niistä tehokkaampia.

Projektia johtanut professori Per Stenström selittää, että uusi välimuistiteknologia mahdollistaa tiedon nopeamman hakemisen ja paremman hallinnan. "Ratkaisumme ansiosta tietokoneiden välimuisti pystyy käsittelemään merkittävästi suurempia määriä prosessointiyksiköitä kuin nykyiset järjestelmät, mikä tuo huomattavia suorituskykyetuja", kertoo Stenström.

Läpimurto on osa laajempaa European Processor Initiative (EPI) -hanketta, jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan itsenäinen ja kilpailukykyinen tietokoneprosessoreiden tuotantoketju. EU on viime vuosina panostanut voimakkaasti puolijohteiden ja tietotekniikan kehitykseen, muun muassa European Chips Act -ohjelman kautta, joka sai 43 miljardin euron rahoituksen vuonna 2023.

Tällä hetkellä Eurooppa on riippuvainen yhdysvaltalaisista teknologioista ja aasialaisista valmistajista, mutta EPI-hankkeen tavoitteena on muuttaa tilanne vuoteen 2030 mennessä.

Kehitettyä välimuistiteknologiaa käytetään ensimmäiseksi eurooppalaisessa supertietokoneessa, jonka on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä. Sen odotetaan olevan yksi maailman nopeimmista klassisista tietokoneista, ja sen avulla voidaan suorittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja sään mallinnukseen liittyviä monimutkaisia laskelmia.

Teknologian odotetaan myös levittyvän laajemmin tietokoneisiin jo muutaman vuoden sisällä, mikä nopeuttaa ja tehostaa myös kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tietokoneita.

Chalmersin tutkimusryhmä jatkaa kehitystyötä startup-yritys Infininoden kautta, joka on saanut rahoitusta ja tukea Chalmers Venturesilta.