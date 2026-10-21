TI mittaa tekoälypalvelimen sähköhäiriöt nanosekunnin tarkkuudella

Tekoälypalvelimien GPU- ja prosessorikorttien tehonsyötössä voi esiintyä nanosekuntien mittaisia jännitehäiriöitä, jotka aiheuttavat toimintahäiriöitä ja pahimmillaan laitevikoja. Texas Instrumentsin uusi AD-muunnin tekee nämä häiriöt näkyviksi ja mahdollistaa niiden jatkuvan etävalvonnan.

Tekoälydatakeskusten tehontarve kasvaa nopeasti, ja samalla palvelinkorttien tehonsyötöstä tulee yhä vaativampaa. Suuritehoiset GPU:t ja prosessorit kuormittavat virtalähteitä nopeasti muuttuvilla virroilla. Tällöin piirilevyjen paikallisissa syöttöjännitteissä voi esiintyä erittäin lyhyitä notkahduksia ja muita transientteja, joita perinteiset valvontajärjestelmät eivät ehdi havaita.

Texas Instrumentsin uusi ADC34DSO75 on kolmen giganäytteen sekuntinopeuteen yltävä AD-muunnin, joka on kehitetty juuri näiden häiriöiden mittaamiseen. Näytteenottoväli on noin 333 pikosekuntia, joten piiri pystyy tunnistamaan ja tallentamaan nanosekuntiluokan jännitehäiriöitä.

TI mukaan ratkaisu on jopa tuhat kertaa nykyisiä valvontajärjestelmiä nopeampi. AD-muuntimeen integroitu digitaalinen signaalinkäsittely mahdollistaa tapahtumapohjaisen mittauksen, jossa piiri tunnistaa ja tallentaa lyhyet häiriöt ilman jatkuvaa suurten mittausdatamäärien siirtämistä.

Uutuuden keskeinen etu on mahdollisuus valvoa palvelinkorttien tehonsyöttöä jatkuvasti ja etänä. Datakeskusoperaattori voi seurata esimerkiksi GPU-, CPU-, muistien ja virtalähteiden syöttöjännitteitä sekä selvittää, missä ja milloin häiriö on tapahtunut.

Aiemmin näin lyhyiden transienttien tutkiminen on tyypillisesti edellyttänyt oskilloskooppia ja paikallista vianetsintää. TI mukaan uusi piiri tuo vastaavan näkyvyyden osaksi palvelimen normaalia telemetriaa. Se mahdollistaa myös sellaisten häiriöiden havaitsemisen, jotka eivät vielä aiheuta näkyvää vikaa mutta voivat ennakoida järjestelmän epävakautta.

Palvelimen lyhytkin syöttöjännitteen notkahdus voi häiritä suurtaajuudella toimivan prosessorin tai GPU toimintaa. Häiriöiden tunnistaminen auttaa selvittämään satunnaisten laskentavirheiden, järjestelmän kaatumisten ja käyttökatkosten syitä.

TI esitteli uuden AD-muuntimen Open Compute Projectin Global Summit -tapahtumassa. Samalla yhtiö julkisti 800 voltin sähkönjakeluun tarkoitetun LMI800PS-hot-swap-ohjaimen sekä BAW-tekniikkaan perustuvan LMK6B-kello-oskillaattorin.