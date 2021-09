Japanilainen HIOKI on tuonut markkinoille akkutesterin, joka auttaa erityisesti UPS-järjestelmien akustojen testaamisessa. BT3554-50 -testeri opastaa testaajaa puheella ja osaa lähettää kaikki testitulokset kännykkään Bluetooth-yhteyden kautta. Testeri mittaa akun sisäisen resistanssin, jonka perusteella voidaan määritellä akun todellinen kunto.

Dell Technologies on julkistanut tämän vuoden Global Data Protection Index -raporttinsa ja sen mukaan tietoturvan tila on heikko. 82 prosenttia IT-päätöksentekijöistä on huolissaan siitä, että nykyiset tietosuojaratkaisut eivät vastaa kaikkiin liiketoiminnan tuleviin haasteisiin. 62 prosenttia pelkää, että nykyiset tietosuojatoimenpiteet eivät ehkä riitä kyberuhkien torjumiseen.

Samsungin uudet taivuteltavat puhelimet ovat nyt olleet testikäytössä pari viikkoa. Uutuuksista Flip3 vaikuttaa laitteelta, joka voi tehdä taivuteltavista valtavirtaa. Laitteista on nyt esitelty purkuanalyysejä ja niiden perusteella Samsung on ratkaissut vesitiiviyden elegantilla tavalla.

IBM on esitellyt uuden, erityisesti hybridipilvityökuormille suunnitellun E1080-palvelimen. Testeissä palvelin on jo kirjannut monia uusia ennätyksiä. Sen suorituskyky perustuu vuosi sitten julkistettuun, 7 nanometrin prosessissa valmistettavaan POWER 10 -prosessoriin.

STMicroelectronics on julkistanut ensimmäisen signaalin lentoaikaa mittaavan ToF-anturin, joka tunnistaa jopa 64 vyöhykettä 8 x 8 matriisin ansiosta. Uusi FlightSense-anturi tuo kehittyneen etäisyydenmittaamisen ja -määrittämisen kuluttaja- ja teollisuuslaitteisiin.

Tesla on monella tapaa suunnannäyttäjä autojen suunnittelussa. Yksi huomiota herättävimmistä puolista Teslan ohjaamossa on kojelaudan virkaa toimittava suuri kosketusnäyttö. Münchenissä käynnissä olevilla IAA Mobility -messuilla näkyy, että aika moni seuraa Teslan esimerkkiä.

Autoille on laadittu ensimmäinen kyberturvastandardi. NXP kertoo olevansa ensimmäinen puolijohdetoimittaja, jonka saksalainen TÜV SÜD on sertifioinut noudattamaan uutta kyberturvallisuusstandardia ISO/SAE 21434.

Suomalainen Sensible 4 ja sveitsiläinen Swiss Transit Lab aloittavat pitkän robottiautopilotin Sveitsissä. Ajoneuvona toimii SAE-määritysten mukaisen 4-tason itseajava sähköinen minibussi. Ajoneuvoa ja ohjelmistoa esitellään tänään ja huomenna Schaffhausenissa järjestettävässä Swiss National Public Transportation Associationin VÖV-tapahtumassa.

Nauhatallennuksessa on otettu iso hyppäys eteenpäin, kun alalla on hyväksytty uusi LTO 9 -standardi. Valmistajista Sony ja Fujifilm ovat jo esitellet määritysten mukaisia kasetteja. Niille sopii dataa pakattuna jopa 45 teratavua.

Nokia ilmoittaa, että se on yltänyt Vodafone Turkeyn kanssa terabitin nopeuteen yhdellä kanavalla operaattorin kuituverkossa. Kanavaa kohti tehokkuutta onnistuttiin nostamaan 150 prosenttia ja samalla yritykset osoittivat, että yhdessä kuidussa linkin kapasiteetti voidaan nostaa 70 terabittiin sekunnissa.