Nopeasti kiinni tekoälykehitykseen

Arrow Electronics helpottaa tekoälyn kehitystä ammattilaisille ja rakentelijoille CYC5000 FPGA -kortilla, jonka koko on 25,0 x 70,7 millimetriä. Plug and play -tyyppinen kortti on Arduino-yhteensopiva.

Kortti yksinkertaistaa IoT-reunalaitteiden rakentamista hyödyntäen ohjelmoitavaa logiikkaa, RISC-V:tä Alteran Nios V -softaprosessorin kanssa, DSP-kiihdyttimiä ja kovakoodattuja IP-lohkoja.

Helppokäyttöinen ja sisäänrakennetun Arrow USB Programmer2:n sisältävä CYC5000 on valmis käytettäväksi AI-kamerasovelluksessa, jossa laitteessa on käynnissä neuroverkko. Kortti on optimoitu alhaiselle virrankulutukselle, ja sitä voidaan käyttää oppimiseen, konseptin testaamiseen tai koko tuotantoon räätälöityinä versioina.

Kortti pohjaa Alteran Cyclone V -FPGA-piiriin, jolla on 25 000 logiikkaelementtiä, 25 DSP-lohkoa, 50 kappaletta 18x18-kertoimia ja muistilohkoja. Kortilla on myös 64 megatavua SDRAM- ja flash-muistia ja USB-liitäntä. Se toimii yhdestä 5 V:n virtalähteestä.

Arduino-liittimen lisäksi CRUVI-liitin helpottaa nopeiden signaalisovittimien lisäämistä ylimääräisiä liitäntöjä ja sovelluksia varten. Tekoälykamerademo käyttää CRUVI-sovittimen kautta kytkettyä kamera-anturia ja käyttää konvoluutiohermoverkkoa, kuvasuodatusta, MIPI-tuloa ja HDMI-lähtöä Cyclone V:ssä.

Tämä demo vie alle puolet FPGA:n käytettävissä olevista logiikkaelementeistä. Algoritmi voi analysoida 10 000 näytettä sekunnissa vain muutaman sadan milliwatin tehonkulutuksella.

