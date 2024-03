Älymittarin toiminnot uusiksi? Nyt se onnistuu

Moni sulautettu laite perustuu mikro-ohjaimeen, jonka ”firmis” eli laiteohjelmistolle tulee joskus tarve päivitykseen. Sen tekeminen radioteitse on kuitenkin usein haaste, jopa mahdotonta. Renesas on esitellyt uuden ohjainpiirin, jossa temppu onnistuu.

Renesas uusi Arm Cortex-M23-prosessoriin perustuvan RA2A2-mikro-ohjain on vähän virtaa kuluttava piiri, jolle on integroitu 24-bittinen Sigma-Delta -AD-muunnin. Lisäksi sirulla on kaksi muistiryhmää koodille ja näiden ryhmien (bank) innovatiivinen vaihto- eli swap-toiminto.

Tämä swappaaminen helpottaa laiteohjelmiston OTA-päivittämistä. Ratkaisua voidaan käyttää monissa sovelluksissa esimerkiksi energiamittareissa, rakennusautomaatiossa, lääketieteellisissä laitteissa, kulutuselektroniikassa ja tietenkin IoT-laitteissa.

RA2A2-piirit tarjoavat useita tehokombinaatioita ja jännitteentunnistusratkaisun, jolla voidaan toteuttaa erittäin alhaiset tehonkulutuslukemat. Renesasin mukaan piirien virrantarve on aktiivisessa tilassa jopa vain 100 µA/MHz ja ohjelmiston valmiustilassa vain 0,40 µA.

Itsenäinen virtalähteen reaaliaikainen kello pidentää akun käyttöikää sovelluksissa, jotka vaativat pitkää käyttöikää äärimmäisissä olosuhteissa. Uudet MCU:t tarjoavat myös AES-laitteistokiihdytyksen, tarkan (±1,0 %), oskillaattorin, lämpötila-anturin ja laajan käyttöjännitealueen 1,6 V - 5,5 V.

Lisätietoja täällä.