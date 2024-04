Tekoäly myös raskaan teollisuuden käyttöön

Reunatekoälyä hyödyntäviä teollisia ratkaisuja kehittävä Advantech on lanseerannut uuden innovatiivisen MIC-715-OX-järjestelmän. Laitteisto on kehitetty erityisesti vaativiin ympäristöihin. Siihen on tuotu tekoälylaskenta Nvidian Jetson Orin NX -moduulilla.

Laite on pöly- ja vesitiivis, joten se täyttää IP67-luokan vaatimukset. Siinä on myös tärinänkestävät lukittavat liittimet, sytytyssuojausjärjestelmä, integroitu PoE ja GMSL2-videoliitännän tuki.

Tekoäly tarjoaa erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia liikenteen, turvallisuuden ja tuotantoteollisuuden aloilla. Toistaiseksi tekoälyä on kuitenkin hyödynnetty raskaassa teollisuudessa vain vähän. Raskaassa teollisuudessa työskennellään usein ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä haastavissa ja jopa vaarallisissa olosuhteissa.

Tekoälyyn pohjautuvat itsenäiset laitteistot voivat tarjota apua, sillä ne lisäävät toiminnan tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta. Reunatekoälyä hyödyntävä Advantechin lujitettu MIC-715-OX-järjestelmä onkin suunniteltu raskaan teollisuuden tarpeita ja etenkin ajoneuvoihin integroitavia tekoälysovelluksia ajatellen.

Advantechin MIC-715-OX-järjestelmän tehonlähteenä on Nvidian Jetson Orin NX tekoälymoduuli, joka voi suorittaa jopa 100 biljoonaa operaatiota sekunnissa (TOPS). Järjestelmässä on M12-liittimet, ja se soveltuu käytettäväksi sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa (–25...+60 °C). Järjestelmä on saanut IP67-suojausluokituksen. Kaikki MIC-715-OX-järjestelmän käyttökytkimet ovat lukittavissa, mikä takaa ensiluokkaisen tärinänsietokyvyn.

MIC-715-OX tukee kameroita integroidulla PoE-liitännällään. Piakkoin järjestelmä tukee jopa kuutta Gigabit Multimedia Serial Link 2 (GMSL2) -kameraa.

