OPINION

Windows 10 SMARC-moduulilla - ja viisi muuta hyvää syytä mennä Embedded Worldiin

Avnet Embedded on kehittänyt sulautetun SMARC-moduulin, jolla voidaan ahaa täysimittaista Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) -käyttöjärjestelmää ilman mitään muutoksia. Tästä tulee paljon etuja, kuten se, että asiakkaat voivat käyttää tavallisia API32 PC -sovelluksia ilman uudelleenkääntämistä tai uudelleenkirjoittamista.

Moduuli on vain yksi monista hyvistä syistä tutustua huomenna alkavan Embedded World -tapahtuman tarjontaan. Avnet Embeddedin myyntijohtaja Tiitus Aho kokosi kuusi hyvää syytä käydä messuilla. Avnet Embedded julkistaa messuilla esimerkiksi kompaktin SMARC-moduuliperheen, joka perustuu Intelin jopa 8-ytimisiin Atom x7000E -sarjan prosessoreihin. Moduuliperheen tyypillisiä sovelluksia ovat automaatioratkaisut, IoT-järjestelmät, kassapäätteet ja lääketieteelliset laitteet.

Messuilla on lisäksi esillä maailman ohuin PCAP-anturi. Tuote on aiempaa kevyempi, sileämpi ja taipuisempi anturi, joka on räätälöity ja jota voidaan helposti mukauttaa asiakkaiden tarpeisiin. Se liittyy olemassa oleviin DITO-, SP-ITO- ja Metal Mesh -antureihin, joita Avnet on toimittanut näytöissä asiakkailleen eri aloilla.

Sähköautojen lataus on yksi tämän hetken kuumimmista aiheista ja Avnet Embeddedin osastolla on esillä latausasemasta, jossa on Simple Flex SMARC -pohjainen korttitietokone ja siihen liitettynä 10,1-tuumainen Simple Plus -kosketusnäyttö. Latausasemiin on tarjolle myös 21,5 tuuman vakiokosketusnäyttö, joka käyttää 1920×1080-resoluutiota ja 1400 nitin kirkkautta. Esikerrostettu ja koteloitu näyttö kestää pakkasia ja pitää vettä teollisuuskvalifioituna.

Avnet Embeddedin osastolla voi myös haastaa tekoälypohjaisen konenäköjärjestelmän pöytätennismatsiin. Järjestelmän kamerat tulevat Allied Visionilta, prosessorit NXP Semiconductorilta, ohjelmistot Witekiolta ja suunnittelu on Avnet Silican käsialaa.

Kirjoittaja Tiitus Aho on Avnet Embeddedin myyntijohtaja. Alkuperäinen kirjoitus löytyy LinkedInistä.